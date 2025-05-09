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世衛行動團516出發 邱泰源：遞交「半抗議半呼籲」信函

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源今表示，世衛行動團5月16日仍會如期出發。記者賴昀岫／攝影
衛福部長邱泰源今表示，世衛行動團5月16日仍會如期出發。記者賴昀岫／攝影

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，台灣仍未收到邀請。衛福部長邱泰源今表示，5月16日仍會如期出發，雖然人數比往年少三分之一，仍會與其他理念相近國家互動，並向大會遞交呼籲信函，讓身為醫療衛生優等生的台灣，能和各國進行醫衛交流。  

世界衛生大會開幕在即。邱泰源今天出席國健署「產後健康照護服務方案51上路 用心呵護孕產健康」記者會，會前被問到此事時表示，世衛大會行動團會按原先的規畫，5月16日晚間出發，進行一系列的活動，包含與理念相近國進行雙邊會談等交流。  

「這次因為經費被核刪的關係，我們到處找經費，也要完成這次的任務」，邱泰源說，本次會找直接相關的主管前往，但整體人數也減少了三分之一，會組成二十多人的團隊前往，也會向大會遞交呼籲信函，「半抗議半呼籲」，因為台灣是醫療衛生的優等生，希望讓我國完全參與WHA、和各國進行醫衛交流，對全世界的醫療防疫水準，應該是有幫助的。 

邱泰源昨天在立法院備詢時表示，去年的世衛行動團是「要什麼人才有什麼人才」，今年也希望讓更多人參與，但因為國外旅費預算被刪了6成，因此今年WHA團至少少了10個可以邀請專家的名額，只能維持要去做國際外交的核心人員；衛福部仍會努力持續保持去年量能，若專家自己有經費可以加入隊伍，也很歡迎。

「核心的工作的人當然都要去」，邱泰源說，這次前往的蠻多會是各署署長，相信可以維持一定量能。不過在國外會議或互動中，團隊若能包括研究、食品、醫政或心理健康等專家，是「越齊越好」；例如去年發揮很大功能的國家衛生研究院，今年就沒有經費可以前往日內瓦，或需要到處去募經費，「是比較可惜」，所以希望未來在國外「打仗」的資源真的要給充分，「不然搞不好連部長都要坐經濟艙」。

WHA 邱泰源

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