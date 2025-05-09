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林月琴趕盡殺絕「最沒道德」社工諷藍硬扣帽剛好而已

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
針對台北保母虐童致死案「剴剴案」，民進黨立法院黨團副書記長林月琴（前中）被揭曾任相關外聘督導，遭名嘴質疑未善盡職責。記者曾吉松／攝影
針對台北保母虐童致死案「剴剴案」，民進黨立法院黨團副書記長林月琴（前中）被揭曾任相關外聘督導，遭名嘴質疑未善盡職責。記者曾吉松／攝影

男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，民進黨立委林月琴被爆當時作為訪視督導沒盡責，她今早為此更落淚。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸今指出，林最沒道德的地方是兒盟出事，她卻趕盡殺絕；也諷林要是為政治服務，這次國民黨硬扣帽子，也是剛好而已。

沈曜逸今在臉書質疑，外督內容怎麼沒有最重要的「兒虐辨識」？5月6日你粉絲的文章說兒盟「無法判斷是兒虐還是分離焦慮」，嚴重違反專業倫理與基本防護原則。今天你外督的機構出事了，怎麼沒有用這種那麼嚴重的說法去指責他們？

沈曜逸指出，從林月琴發出的聲明稿和外督計畫中，知道也說明了，每個機構都有自己發展的需求與任務，並推測「兒虐辨識」並不是各機構都最優先的項目，更何況居托都跟兒盟一樣要訪視保母。她卻要兒盟把兒虐辨識，嚴重違反專業倫理與基本防護員則給吞下去，而且明明她可能知道兒盟發展的並不是兒保，而是創傷知情。

他說，從這份計畫中看出限制，目前社工／社福主流的環境，其實是被要求的「管理」、「流程」、「記錄方式呈現」；我們花很多的力氣在完成這些形式，然後擠出很有限的時間服務個案。這些要求「管理」、「流程」、「記錄方式呈現」就是你們訂的，你們一直都訂這些有的、沒有的讓基層人員耗能的事情，而不做真正好好的改革。

沈曜逸表示，這次兒盟出事，許多業界的人一定都很吃驚兒盟怎麼會發生這些事情，因為大家一定都有同學或合作過的夥伴在兒盟，絕對不會認為他們爛成這樣。

沈曜逸提到，面對兒盟，林月琴可以像是面對托育中心一樣對他們做到提醒跟改進。但她卻選擇在這時「趕盡殺絕」，把兒盟批評得一文不值，這就是她最沒有道德的地方。

沈曜逸說，據他所知，林月琴並非對兒盟一無所知，也不是沒有跟兒盟一起合作過，而且她也是有很多位置，例如各種委員會委員，也許還有評鑑督導，可以對兒盟有很多的影響。如果兒盟那麼壞，林月琴為什麼不在這段時間好好的勸戒針貶？為什麼不是用現在的力道監督他們？直到兒盟現在這樣，林像打落水狗一樣，甚至趕盡殺絕。

沈曜逸認為，林月琴的趕盡殺絕，成就她成為「兒少守護者」代言人的形象，但她忽略要守護好兒少，是需要每個民眾、每個網絡、每個社工一起努力團結，不是只有她自己。

沈曜逸指出，依照林月琴目前的權力跟位置，她可以好好跟大眾說明社福 / 托育 跟社工（訪視員）出了什麼問題，她可以協助出事情的單位好好輔導改進，她可以保護基層的公務人員捍衛他們的專業。但林月琴沒有，反而趕盡殺絕，讓底下的社工更無力、更迷茫、更多的替代性創傷。

沈曜逸提到，很多人問他，A童事件後對於社工造成什麼影響，有流動率很高？他做了簡單調查，一開始並沒有造成大量流動，而是過了半年，社工這些無力、迷茫、替代性創傷沒被好好照顧，取而代之是更多政治的鬥爭跟仇恨言論的分化，才讓許多社工心灰意冷地離開。

沈曜逸最後喊話，「林委員，捫心自問，真的如你聲明稿所述『我是一個社工，從過去到今天我對每個個案的態度都是一致的』，還是你剩下為政治服務？如果你只剩下政治，這次國民黨硬是把你扣上這個帽子也是剛好而已。」

創傷 林月琴 社工

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