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打詐作為引關注 數發部長黃彥男：政府有紅隊與藍隊資安攻防

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
黃彥男針對國人關心的打詐議題，他說打詐是一場不對等的戰爭，但政府都在做資安演訓，分紅隊跟藍隊，強化攻防。記者尤聰光／攝影
黃彥男針對國人關心的打詐議題，他說打詐是一場不對等的戰爭，但政府都在做資安演訓，分紅隊跟藍隊，強化攻防。記者尤聰光／攝影

台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請數位發展部長黃彥男講演，針對國人關心的打詐議題，他說打詐是一場不對等的戰爭，但政府都在做資安演訓，分紅隊跟藍隊，強化攻防。

黃彥男說，數發部好不容易去爭取6千萬做AI資安防護工作，詐騙集團可能就是6億經費研發，因為他投6億可賺60億，技術比我們先進方，所以這是個不對等的戰爭；如何在限資源，讓我們防禦做得更好，部內持續努力。

他表示，行政院昨天通過4年投入88億元預算，提升國家數位韌性及提高資安產值，應該指的是部裡面目前的一些計畫，如果整個計畫加起來應該是破200億，這代表政府對資安的重視表現，畢竟資安不只是打詐，而是個產業。

今天台東大學辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，黃彥男講演40分鐘，他以AI產業說到基礎建設強化、法規調適、人才培育與國際合作等五大面向剖析探討台灣在全球AI發展的策略定位與機會。

但他也特別提到國內詐騙及打詐相關議題，其中詐騙手法也從過去的傳統人為操作，已升級成AI詐騙及攻擊，國去都以被動式防禦為主，目前也將採取主動去做打擊，因此，部裡幾乎每天都在做資安演練及訓練。

現場媒體詢問美方資安機構延攬駭客人員做為資安技術人員，提升公部門資安量能，是否數發部也有意願？黃彥男表示，部裡有去相關人才培訓，也從高中就開始注意有沒有哪些人對這個資安特別有興趣，就會特別延攬。

他強調，政府治安演練裡面，有分紅隊跟藍隊，紅隊就是攻擊手、藍隊則為防禦方，透過攻防過程，找出資安漏洞，或者衍生出新技術，因此，現在不只是防守，也要從攻擊角度去做打擊。

台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請數位發展部長黃彥男講演。記者尤聰光／攝影
台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請數位發展部長黃彥男講演。記者尤聰光／攝影
台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，相關人員合影留念。記者尤聰光／攝影
台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，相關人員合影留念。記者尤聰光／攝影

詐騙集團 資安 黃彥男

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