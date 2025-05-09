教廷選出新教宗良14世 我方是否出席就職典禮？陳建仁表態

教宗方濟各88歲辭世，經樞機主教舉行秘密會議（Conclave），梵蒂岡昨晚選出新任教宗，由美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）擔任，他選擇「良十四世」作為教宗名號。外界關注我國將由哪位政要出席就職典禮。日前擔任總統特使參與方濟各葬禮，前副總統陳建仁說，希望教廷能邀請總統、副總統或外交部長前往觀禮。

陳建仁曾被方濟各任命為教廷宗座科學院士，他也曾獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士。他今天出席台大醫院無酒日活動時表示，感謝讚美天主，讓我們在聖神引導之下，由所有樞機主教，選出良十四世這位教宗，相信是天主所揀選的；良十四世昨日在聖伯多祿廣場，信徒支持中，先祝福大家平安，也希望信徒作為世界的橋梁，讓全世界享有平安。

「相信在新任教宗帶領下，全世界都會朝和平、公義、仁愛、慈悲方向去走。」陳建仁表示，盼良十四世帶領全球天主教徒，並帶領教廷與全球各國合作，讓世界能夠和平、繁榮，自己對新教宗充滿無限期待，「希望他帶領我們，讓社會、世界變得更好。」

方濟各辭世時，我國外交部極力爭取賴清德總統出席葬禮，最終仍由曾與方濟各多次交流的陳建仁，擔任特使前往梵蒂岡觀禮，我方目前正向梵蒂岡爭取，由賴總統出席良十四世就職典禮。被問及將由自己或總統出席就職典禮，陳建仁表示，就職典禮時間緊迫，自己很希望梵蒂岡能邀請我國總統、副總統或外交部長前往觀禮，但一切仍須由外交部與教廷外交部協調。