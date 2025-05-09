財產分配後又要求贍養費 一頭牛怎剝兩層皮？

「一頭牛不能剝兩層皮。」熟稔家事事件法官表示，現行法律已處理了剩餘財產分配，且法官也可調整分配額，另外要求再給付贍養費、甚至連再婚後也要拿，「以後誰敢結婚？」

另名法官也說，民法規定要「生活陷於困難」才得向另方請求贍養費，法官只能依法裁判，這部分沒有裁量空間，現實訴訟中也少有人主張。

民法一○五七條規定「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」因過往法院判決離婚，夫妻雙方或多或少都對婚姻破綻有責任，能符合「無過失」要件者少之又少，實務上索求贍養費案例並不多見。

有法官指出，修法不能舉極端案件為例，也不應單看一條法條是否有問題，應該是從整部民法體系來看。既有的一○三○條之一第二項規定「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。」第三項也明定法院在裁判時，應該綜合衡量婚姻期間家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出的整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方經濟能力等因素，換句話說就是在處理贍養費問題。

因國內婚姻狀態相較早期已大不相同，女性未必經濟狀況比男性差，也有法官質疑依婦女團體主張來修法，未來請求贍養費男性恐怕也不少，況且目前並非法制出現嚴重漏洞。