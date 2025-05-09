女性為照顧孩子長年無業 就業能力減損是關鍵

夫妻離婚可請求贍養費，實務上卻常看得到、拿不到，像是月薪仍有基本工資、有正當職業、戶頭有高額存款或房地產等，都是法院認定不足以達到「生活陷於困難」的原因。此外，法官也常以婚姻破裂，雙方都有責任為由，駁回請求。

立委范雲舉例，曾有女性婚內遭家暴、被提起離婚訴訟，年事已高又患有慢性病，月薪僅基本工資，但法官認定未生活陷於困難，判當事人贍養費請求失敗。也曾領有醫師執照的當事人，因婚後照顧孩子，長年沒有職業、沒時間補修學分，離婚後只能選擇到工廠擔任作業員，最後仍因「生活未陷困難」無法聲請贍養費。范雲說，這些都是典型女性因婚姻而「就業能力減損或就業機會減少」，這才是贍養費應該考量的要件。

台中地院前年八月，有陸配因丈夫外遇，訴請離婚，陸配主張婚後為照顧子女而離職，在台無親屬依靠，離婚後生活陷入困境，請求贍養費。

台中地院認定該對夫妻因感情不睦分居，男方指控女方酗酒、傳送情緒性簡訊，也曾釀住家火災，女方指控男方出軌等，顯然婚姻破裂，雙方都有責任，女方不是無過失的一方，駁回女方要求贍養費的請求。

律師江彥儀說，民法一○五七條給付贍養費的規定，光是「生活陷於困難」條件即不易達成，且要達成無過失一方的條件，也非易事。

江彥儀認為，打離婚官司時，贍養費判准的難度高，但還是會替當事人聲請，當作第二重保險；第一層是聲請夫妻剩餘財產分配，主張婚姻期間因照顧家庭的勞力付出，以取得經濟保障。