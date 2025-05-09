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被爆是剴剴案外聘督導 林月琴：不涉營運管理

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇林麗玉／台北報導
立法委員林月琴表示，請不要以政治話術消費一條已逝的生命。 本報資料照片
立法委員林月琴表示，請不要以政治話術消費一條已逝的生命。 本報資料照片

民進黨立委林月琴曾開記者會要國人重視剴剴案，昨被踢爆她就是當時的外聘督導，質疑如果她善盡職責也許能救下剴剴，卻毫無愧色裝好人並指責、甩鍋他人。林月琴發聲明強調外聘督導僅被動協助，不涉內部營運管理，「不要以政治話術消費一條已逝的生命」。

新北市大愛關懷協會承接北市文山區居家托育服務中心，北市社會局表示，其中2018年至2023年外聘督導為林月琴，工作內容包括訪視報告檢視、輔導管理流程討論、工作團隊團體動力協助等，每季外督1次。

匿名臉書粉絲頁「不演了新聞台」表示，剴剴案發生，民進黨將矛頭指向北市，批社會局應訪視而未訪視，未及時挽救剴剴；原來訪視業務外聘督導就是林月琴，「那個與吳思瑤一起開記者會，要大家關注剴剴案的林月琴。」

粉專指出，民進黨一邊推責任給雙北市府，一邊大啖血饅頭，無視這是衛福部轄下兒福聯盟個案。林月琴外部督導工作內容寫著「檢視訪員紀錄」、「確認保護案件處理情形」，如果善盡職責，也許能救剴剴。

林月琴回應，她長期受邀擔任外聘督導，涵蓋北北桃等縣市，僅根據機構需求被動協助，提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務。她於2023年2月24日、5月29日、8月10日、12月26日參與會議，剴剴案爆發後第3天被列入議程，當時她首次得知剴剴過世消息，提供的專業意見包括配合司法調查，不可隱匿；移出另一名收托兒童，媒合給其他保母。

「這就是全部的事實。」林月琴說，她是一個社工，從過去到今天，對每一位個案的態度都一致。

剴剴案 林月琴 民進黨

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