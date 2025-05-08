環境部新增列管PFOS、PFOA等化學物質 6月起生效

環境部公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」、「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)及其鹽類與相關化合物、壬基酚(NP)及壬基酚聚乙氧基醇(NPEO)與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施。6月起生效。

環境部指出，PFOS及PFOA為全氟及多氟烷基物質，因其在環境中不易分解，具有生物累積性，可能透過食物鏈影響生態系統及人體健康，聯合國斯德哥爾摩公約已分別將PFOA及其鹽類與相關化合物、PFOS及其鹽類與相關化合物納入附件A應予以消除清單、附件B應予以限制清單。因此環境部參考公約，新增5種PFOS鹽類與相關化合物、352種PFOA鹽類與相關化合物限制用途。

環境部說明，NP與NPEO具明確的內分泌干擾特性，可模擬體內天然荷爾蒙，進而影響人體生理健康及幼童正常發育，環境部已於2007年公告為毒性化學物質管理，並禁止用於製造家用清潔劑。因考量其內分泌干擾特性對人體健康危害特性明確，對水生生物及生態環境亦具不良影響，環境部參考歐盟規範加強NP及NPEO管制，調整管制濃度為0.1%，限制使用於製造清潔劑及其他具環境風險相關用途；並配合「廢棄物清理法」限制NP及NPEO清潔劑輸入，全面阻隔含NP及NPEO清潔劑。

此外，環丁烴因具生物濃縮性且其毒理特性明確，環境部也參據國際禁用規範將其列管為關注化學物質，管制濃度為全濃度且明定不得將其用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

環境部強調，為使業者有足夠時間因應，將分別提供既有運作業者1年半至2年緩衝期，並鼓勵業者尋找替代物質，以降低對國內環境及國民健康的影響。