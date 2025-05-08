快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

環境部新增列管PFOS、PFOA等化學物質 6月起生效

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

環境部公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」、「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)及其鹽類與相關化合物、壬基酚(NP)及壬基酚聚乙氧基醇(NPEO)與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施。6月起生效。

環境部指出，PFOS及PFOA為全氟及多氟烷基物質，因其在環境中不易分解，具有生物累積性，可能透過食物鏈影響生態系統及人體健康，聯合國斯德哥爾摩公約已分別將PFOA及其鹽類與相關化合物、PFOS及其鹽類與相關化合物納入附件A應予以消除清單、附件B應予以限制清單。因此環境部參考公約，新增5種PFOS鹽類與相關化合物、352種PFOA鹽類與相關化合物限制用途。

環境部說明，NP與NPEO具明確的內分泌干擾特性，可模擬體內天然荷爾蒙，進而影響人體生理健康及幼童正常發育，環境部已於2007年公告為毒性化學物質管理，並禁止用於製造家用清潔劑。因考量其內分泌干擾特性對人體健康危害特性明確，對水生生物及生態環境亦具不良影響，環境部參考歐盟規範加強NP及NPEO管制，調整管制濃度為0.1%，限制使用於製造清潔劑及其他具環境風險相關用途；並配合「廢棄物清理法」限制NP及NPEO清潔劑輸入，全面阻隔含NP及NPEO清潔劑。

此外，環丁烴因具生物濃縮性且其毒理特性明確，環境部也參據國際禁用規範將其列管為關注化學物質，管制濃度為全濃度且明定不得將其用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

環境部強調，為使業者有足夠時間因應，將分別提供既有運作業者1年半至2年緩衝期，並鼓勵業者尋找替代物質，以降低對國內環境及國民健康的影響。

廢棄物 環境部 風險

延伸閱讀

環境部修正列管毒性及關注化學物質 增列PFOS、PFOA、NP及NPEO

影／夏日將近害蟲出沒 環境部呼籲民眾合法用藥

懶得清理廚房水槽？專家：錯過黃金清潔期，當心恐變細菌溫床

經常使用清潔劑等同每天吸20根菸！家事達人超推1天然蔬菜水 除咖啡漬、清排水管都好用

相關新聞

環境部新增列管PFOS、PFOA等化學物質 6月起生效

環境部公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」、「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸(PFOS)、全...

趕在剴剴案510上街前 政院拍板托育專法兒虐可重罰60萬

「剴剴案」震驚社會，民團更發起510護兒遊行，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，將2歲以下托育單獨立法，要求托育機構保存錄影30天，並上傳至地方政府雲端，托育人員若涉兒虐最重可處60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及托育機構，機構遲未改善最重可廢止設立許可。

影／烏山頭水庫紀念八田與一逝世83周年 賴清德連續15年參與

農田水利署今天在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，總統賴清德連續15年出席，八田與一後代子孫、以...

環境部修正列管毒性及關注化學物質 增列PFOS、PFOA、NP及NPEO

環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸...

2025地球解方年會啟動！激盪企業、教育永續新解方 號召全民「ACTION 365」

第5屆「地球解方2025永續設計行動年會」於4月22日世界地球日登場，以「ACTION 365 — 以行動推進365天」為主題，在三創生活園區盛大展開。由5％ Design Action攜手聯合線上倡

揭「新南向」造成性產業剝削 聯合報入圍SOPA新聞獎

有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, SOPA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。