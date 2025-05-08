紀念八田與一 賴總統：水利建設貢獻遍及農工商科技業

總統賴清德8日下午前往台南出席「八田與一技師逝世83周年追思紀念會」，他致詞表示，感謝八田與一技師對台灣民生和產業做出全面的貢獻，不僅灌溉農田、推動產業發展，更灌溉在台日兩國人民的心中。八田與一技師的貢獻遍及農業、工業、商業和科技業，對台灣整體產生正面的影響。

包括農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、陳亭妃、日本金澤市市長村山卓、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史及八田與一技師遺族八田修一等，均出席活動。

賴總統致詞時表示，今天是「八田與一技師逝世83周年追思紀念會」，很高興看到八田與一技師的長孫—八田修一賢伉儷與八田家族每年都來台參加。並感謝日本金澤市村山卓市長、日本台灣交流協會片山和之代表及高雄事務所奧正史所長親自出席，展現對此活動的重視。

賴總統指出，台南和台灣各界代表每年都踴躍出席追思活動。今年台日雙方出席活動人數超過500人，這不僅代表大家對台日關係的重視，也體現出對八田與一技師的感恩並沒有因為時間經過而變少，反而是越久越感激。

賴總統提到，八田與一技師自日本來台時只有20多歲，就能有如此宏偉的視野及專業，並以勇敢、堅強的精神克服重重困難，將水庫建造的偉大計畫完成。因為他的貢獻，不僅讓嘉南平原成為台灣重要的米倉，也推動台灣農業蓬勃發展，進一步帶動工商進步。此外，大家每日的飲用水、蔬果、食品、啤酒，甚至新市科學園區中台積電（2330）最先進的三奈米製程，也都用到烏山頭水庫的水。

賴總統說，八田與一技師在台灣所做的水利工程不只有烏山頭水庫，還包括台南自來水計畫、高雄港建設、南投日月潭水力發電所、桃園大圳及台北下水道工程。八田與一技師的貢獻遍及農業、工業、商業和科技業，對台灣整體產生正面的影響。

總統表示，烏山頭水庫不僅灌溉農田、將水引到科學園區，更難得且珍貴的是，灌溉在台灣人與日本人的心中。台日間的感情不只像朋友，更像家人一般。台灣發生地震時，日本會關心台灣；日本地震時，台灣也會關心日本。他代表台灣人民感謝日本政府、國會、社會及人民，多年來與台灣攜手同心，彼此關懷，期盼台日持續為兩國發展及印太的和平穩定共同努力。