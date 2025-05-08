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外籍船員遭欠薪滯留模里西斯 監院要漁業署改善

中央社／ 台北8日電

監察院今天表示，台灣遠洋漁船新聯發168號積欠漁工薪資，並滯留3名印尼籍船員於模里西斯的港口達2年，農業部漁業署因駐外人力有限，錯失調查先機，而未周全保障漁民權益，促請漁業署改善，以維漁工勞動權益。

監委紀惠容今天透過新聞稿表示，台灣遠洋漁船新聯發168號船東因欠債，無力修復船隻，船被迫停在模里西斯的港口，並過戶給代理商抵債，船上11名印尼籍漁工歷經1年後才由仲介先代償薪資返回母國，另有3名印尼船員卻被滯留長達2年，無法取得薪資與食物，經國際團體與台灣關心漁工團體關心倡議才返回母國，嚴重影響船員權益。

紀惠容指出，漁業署雖有駐外漁業專員協助處理返國事宜，但仍因漁業署疏於查證船東說法，且駐外專員須衡酌量能才能辦理非主責船員的訪查業務，再加上漁業署勞動檢查員因人力有限及台灣外交處境等情況，多半只能於遠洋漁船返台時檢查，導致錯失釐清與調查先機，實在應檢討改善。

紀惠容認為，漁業署作為人口販運防制法中，境外僱用漁工勞動權益保障事項的主責機關，應積極協處，但漁業署面對模里西斯要求3名船員留守船隻的規範，卻不是將滯留船員權益列為首位，後續衍生公民團體質疑漁業署何以犧牲漁工權益，來換取台灣遠洋漁業順利運作，傷害政府形象。

紀惠容說明，又本案涉及港口國規定與國際漁業情勢研判，未來難以排除有類似狀況發生可能，亟待漁業署以本案為鑑，積極研議兩全因應對策。

最後，紀惠容強調，3名滯留船員離開模里西斯時，若選擇來台將有助於人口販運被害人鑑別，但漁業署沒有向船員說明返回母國或來台灣的利弊得失，使船員都以仲介機構建議為優先，並認返回印尼能立刻獲取欠薪，而未考量來台灣，期盼漁業署日後善盡告知，以利周全保障訴訟權益。

印尼 漁業署 薪資

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