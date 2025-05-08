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影／烏山頭水庫紀念八田與一逝世83周年 賴清德連續15年參與

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統今天參加八田與一追思紀念活動。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天參加八田與一追思紀念活動。記者劉學聖／攝影

農田水利署今天在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，總統賴清德連續15年出席，八田與一後代子孫、以及近五百位貴賓前來參加活動，場面莊嚴肅穆，賴清德表示，感謝當年八田與一對台灣的水利建設，致詞時還說「我們的感情不是像朋友、是像家人」，展現與日本人的深厚友誼。賴總統還與農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、郭國文、賴惠員等雙手合十，向八田銅像祭拜獻花致意。

賴清德表示，懷抱著感恩的心情來參加，因為八田與一的貢獻，嘉南平原變成台灣重要米倉，推動台灣農業發展、進一步帶動工商發展進步。賴清德還透露，烏山頭水庫的水不但做成啤酒，台積電最先進3奈米製程也有用的水庫的水。

農田水利署在現場製作八田與一逝世83周年紀念專輯現場播放，從八田規畫到完成及日本後代來台追思與賴總統之前多年不斷參與紀念等詳細說明，強調八田對台灣的貢獻，農水署表示，因八田技師百年前展現的無畏精神與卓越工程技術。嘉南大圳及烏山頭水庫工程於 1930年完工啟用後，成功將原本貧瘠的嘉南平原轉變為豐饒的沃土，為數以萬計農民帶來生計改善，也促進了農業、商業、工業甚至科技業的發展，深遠影響台灣的現代化進程。

烏山頭水庫今年水情豐沛，農業灌溉用水充足。記者劉學聖／攝影
烏山頭水庫今年水情豐沛，農業灌溉用水充足。記者劉學聖／攝影
現場民眾與八田與一銅像合影留念。記者劉學聖／攝影
現場民眾與八田與一銅像合影留念。記者劉學聖／攝影
農田水利署在現場製作八田與一逝世83周年紀念專輯現場播放。記者劉學聖／攝影
農田水利署在現場製作八田與一逝世83周年紀念專輯現場播放。記者劉學聖／攝影
八田與一後代子孫來台參加追思活動。記者劉學聖／攝影
八田與一後代子孫來台參加追思活動。記者劉學聖／攝影
賴清德總統向八田與一銅像祭拜獻花致意。記者劉學聖／攝影
賴清德總統向八田與一銅像祭拜獻花致意。記者劉學聖／攝影

八田與一 烏山頭水庫 賴清德

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