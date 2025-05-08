影／烏山頭水庫紀念八田與一逝世83周年 賴清德連續15年參與

農田水利署今天在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，總統賴清德連續15年出席，八田與一後代子孫、以及近五百位貴賓前來參加活動，場面莊嚴肅穆，賴清德表示，感謝當年八田與一對台灣的水利建設，致詞時還說「我們的感情不是像朋友、是像家人」，展現與日本人的深厚友誼。賴總統還與農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、郭國文、賴惠員等雙手合十，向八田銅像祭拜獻花致意。

賴清德表示，懷抱著感恩的心情來參加，因為八田與一的貢獻，嘉南平原變成台灣重要米倉，推動台灣農業發展、進一步帶動工商發展進步。賴清德還透露，烏山頭水庫的水不但做成啤酒，台積電最先進3奈米製程也有用的水庫的水。