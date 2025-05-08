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環境部修正列管毒性及關注化學物質 增列PFOS、PFOA、NP及NPEO

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，以維護環境及人體健康。環境部次長葉俊宏（左二）、化學物質管理署長謝燕儒（右二）、資源循環署副署長許智倫（左一）、成功大學副校長李俊璋（右一）出席。記者林伯東／攝影
環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，以維護環境及人體健康。環境部次長葉俊宏（左二）、化學物質管理署長謝燕儒（右二）、資源循環署副署長許智倫（左一）、成功大學副校長李俊璋（右一）出席。記者林伯東／攝影

環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，以維護環境及人體健康。本次修正公告將於114年6月1日生效。

環境部指出，PFOS及PFOA為全氟及多氟烷基物質，因其在環境中不易分解，具有生物累積性，可能透過食物鏈影響生態系統及人體健康。本署參考公約新增5種PFOS鹽類與相關化合物、352種PFOA鹽類與相關化合物，並依據公約限制其得使用用途。

另外NP與NPEO具明確之內分泌干擾特性，可模擬體內之天然荷爾蒙，進而影響人體生理健康及幼童正常發育，環境部已於96年公告為毒性化學物質管理，並禁止用於製造家用清潔劑。

環境部持續掌握NP及NPEO國內外管制情形，考量其內分泌干擾特性對人體健康危害特性明確，對水生生物及生態環境亦具不良影響，參考歐盟規範，加強NP及NPEO管制，調整管制濃度為0.1%，限制使用於製造清潔劑及其他具環境風險相關用途；並配合「廢棄物清理法」限制NP及NPEO清潔劑輸入，全面阻隔含NP及NPEO清潔劑，守護國內環境及國民健康。

而環丁烴因具生物濃縮性且其毒理特性明確，參據國際禁用規範將其列管為關注化學物質，管制濃度為全濃度且明定不得將其用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

環境部強調，為使業者有足夠時間因應，將分別提供既有運作業者一年半至二年緩衝期，並鼓勵業者尋找替代物質，以降低對國內環境及國民健康的影響。

環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，以維護環境及人體健康。記者林伯東／攝影
環境部下午舉行記者會，公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」與「列管關注化學物質及其運作管理事項」，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物、壬基酚（NP）及壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）與環丁烴等物質新增列管為毒性及關注化學物質，並訂定相關管制措施，以維護環境及人體健康。記者林伯東／攝影

廢棄物 環境部 記者會

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