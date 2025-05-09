新台幣狂飆震盪 豪宅成熱錢避風港 開箱青埔第一豪宅「HLA·悦」

「HLA．悦」俯瞰青埔特區，盡覽雙鐵共構與桃園國際機場繁華脈動，形塑城市天際線新地標。 圖／中悦建設提供

新台幣升破30元大關，5月5日一度來到29字頭，單日升值1元，創下史上最大升幅。匯率劇烈波動下，資金快速流向內需市場，房地產再度被視為資金避風港。富邦投顧指出，台幣升值有助於台幣資產評價提升，潛在淨值概念股與不動產皆受惠。

台灣經濟研究院劉佩真表示，匯率變動與資產價格高度連動。以2009至2012年為例，台幣升值約12%，房價則上漲近46%。此階段資金效應明顯，房市價值水漲船高。面對升值趨勢，不少高資產族選擇加碼豪宅，進行資產優化配置。

在此時點，中悦建設最新落成的「HLA·悦」豪宅案應勢而生，成為層峰人士關注焦點。

強強聯手打造豪宅 抵禦全球不確定

杜拜皇室御用：東方文華酒店&文華苑設計團隊HLA

「HLA·悦」由杜拜皇室御用設計團隊 HLA 親自操刀，其作品遍佈亞洲高端飯店與中東皇室宮殿，代表作如「東方文華酒店」、「文華苑」、「杜拜GRAND HYATT」等，擅長以時尚優雅風格詮釋奢華尺度，為台灣帶來飯店式奢宅新典範。

「HLA．悦」透過HLA之手導入頂級飯店思維，25.77％超低建蔽率，千萬買房，億萬買景。 圖／中悦建設提供

30年磨一劍：桃園豪宅代名詞中悦建設機構

中悦建設深耕桃園豪宅市場逾30年，累積近50案、6,000多戶經驗，強調大坪數、低密度、高規格，不跟隨市場起舞推小宅，堅持品質與價值，讓建築歷久彌新。此次在青埔核心打造的「HLA·悦」，正是其極致代表作。

中悦斥資6千萬元為「HLA．悦」打造千坪日式私人庭園，精選日本羅漢松、真柏、茄苳、日本茶花、桂花、樟樹、百日紅等，體會四季更迭的園林詩意。 圖／中悦建設提供

搶佔青埔黃金角地 層峰人士亮點開箱

1. 青埔第一高地標 31層景觀視野

基地達3,168坪，地標式31層樓高，打造123米永久棟距與360度遼闊景觀，定義青埔天際線與豪宅新標準。

2. 千坪私人日式庭園 最濃森林密度

斥資6,000萬元打造千坪日式庭園，栽種百棵珍貴老樹與百年黑松，羅漢松列迎賓主景，住戶四季在家賞景。

3. 獨立迎賓會館 頂級飯店式公設

25.77%低建蔽率，全區公設集中一樓，大廳挑高10米，設有宴會廳、KTV、健身房、SPA泳池等頂級配備，體現飯店式尊榮生活。

4. 135坪奢闊住居 18米的L角B1戶別

全案均質規劃135坪大宅，推薦B1戶別，擁18米L型開闊角落、無限棟距與絕佳採光動線，兼顧舒適與實用。

5. 青埔黃金核心地段 A19站800米距離

地段鄰近機捷A19站（步行約800米），結合華泰名品城、青塘園、國際商辦與創新園區，生活機能與投資潛力兼具。

6. 寵粉無極限 均價46萬元高性價比

在青埔豪宅價格已突破6字頭背景下，中悦仍以46萬元均價推出「HLA·悦」，具備極高性價比。以17樓B1戶為例，135坪總價6138萬元，約等同108天台北文華東方總統套房費用，即可永久收藏一座頂級設計豪邸。

圖／中悦建設提供

抗震盪資產配置首選 豪宅市場入主時機到

台幣強升使資金重新評估資產配置，「HLA·悦」結合頂尖設計、黃金地段與稀有規劃，不僅自住舒適，更是兼具保值抗震的投資選擇。面對全球經濟動盪，選擇地段稀缺、品牌建商、國際設計的作品，是資產升級的重要布局。

圖／中悦建設提供

預約專線：(03)382-5288

預約鑑賞： https://www.joyes-hla.com/

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