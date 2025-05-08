揭「新南向」造成性產業剝削 聯合報入圍SOPA新聞獎

有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, SOPA），今天公布「2025年度卓越新聞獎」入圍名單，聯合報以調查報導「樓鳳、人蛇、學生妹：疫後新南向為何淪為性樂園？揭密機房數據，跨國剝削鏈現形」入圍卓越人權報導獎中文組，持續鞭策政府、為弱勢發聲獲得肯定。

「樓鳳、人蛇、學生妹：疫後新南向為何淪為性樂園？揭密機房數據，跨國剝削鏈現形」專題，記者林奐成等人獨家彙整並分析上萬筆性交易機房數據，揭露「新南向觀光」在疫後復甦，卻有大量東南亞性工作者利用免簽證漏洞，重回台灣淘金，形成治安死角，使台灣淪為跨國性產業的剝削天堂。

專題揭露賣淫集團壓低性交易價格來搶客，剝削外籍性工作者，並訪談來台的泰國與馬來西亞性工作者，揭露她們遭受人蛇集團剝削，以及跨國漂流的生命故事。

調查透過訪談吹哨者，發現有來到台灣的「新南向專班」東南亞學生，遭受不肖仲介引誘，下海從事性工作，顯示教育部與內政部皆未能掌握失聯學生動向。專題也提出問題解方，包括針對東南亞觀光簽證及學生簽證，要求附上財力證明，報導喚起社會關注，帶來正向改變。

SOPA從1999年以來連續27年舉辦SOPA卓越新聞獎，今年有來自全球各地超過700件作品參賽，由120位來自全球的前任與現任記者、新聞學者進行評審，最終得獎名單預計將在6月26日揭曉。

專題：樓鳳、人蛇、學生妹：疫後新南向為何淪為性樂園？揭密機房數據，跨國剝削鏈現形