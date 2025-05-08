2025地球解方年會啟動！激盪企業、教育永續新解方 號召全民「ACTION 365」

第5屆「地球解方2025永續設計行動年會」於4月22日世界地球日登場，以「ACTION 365 — 以行動推進365天」為主題，在三創生活園區盛大展開。由5％ Design Action攜手聯合線上倡議家，以及超過40個關鍵行動組織共襄盛舉。

今年地球解方年會針對因應人與住宅的雙高齡化、與生態共融的商業模式、數據建構永續信任基礎、用設計力弭平認知落差的行動方案、推動多元共融的公正轉型、跨域聯盟降低資訊落差、永續影響力投資、綠能轉型攜手社會創新等8大關鍵議題，進行深入探討。

包括國發會副主委彭立沛、農業部代理主任祕書莊老達、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、教育部部長鄭英耀、Kantar Taiwan 王曉娟董事總經理、KPMG副總經理侯家楷等產官學代表，也在現場出席交流。

地球解方年會串聯跨域力量 「ACTION 365」啟動永續引擎！

地球解方總召集人楊振甫表示，「ACTION 365」意味著期待所有人一年365天都可以一起實踐永續行動，在社會、經濟、環境、教育等領域一起配速長跑。年會自2020年舉辦至今，彷彿每年都在發起一場大型社會運動，集結更多有資源、有行動力的人打造跨域生態系，一起創造、推廣好解方，並進一步協助永續解方在「go action」平台上找到合適的共創夥伴。

地球解方總召集人楊振甫盼各界一同在永續道路上長跑。 圖／李清宇攝影

而今年適逢世界地球日55週年，主題為「Our Power, Our Planet」，楊振甫認為，Power不只代表潔淨能源，也代表集結現場每個人的力量，呼應5％ Design Action成立初衷，希望每個人多花5％時間，共同投入對社會有意義的事情。

回應地球解方年會主題，行政院國發會副主委彭立沛則強調，「我們只有一個地球，365天都要實踐永續行動。」因應國家希望工程的淨零轉型願景，國發會也提出「臺灣總體減碳行動計畫」，在能源、製造、住商、運輸、農業、環境等6大部門，由下而上提出部門自主減碳計畫，加大減碳力道，落實淨零轉型目標。

行政院國發會副主委彭立沛指出，國發會將加大減碳力道，落實淨零轉型目標。 圖／李清宇攝影

從農業到環境永續 公部門推動產學合作、新創基地藍圖

農業部代理主任祕書莊老達則表示，永續不只要找解方、配速長跑，接下來還要加速前進，因此農業部近年與多所大學進行產學合作，投入新技術研發，加快達成淨零排放的腳步。同時，農業部成立ESG STORE，協助媒合企業與農業生產，目標在今年達成100家企業合作，導入在地企業，達成公私協力。

莊老達也強調，農業部重視食農教育推廣，這幾年與教育部攜手，將食農教育深入校園，讓學生認識自己吃的食物，營養午餐的食材高達9成來自在地，「把米缸、菜園放在自己家裡、土地上。」

在環境治理面，環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，環境部除了做好汙染管制管理，也與企業攜手推廣永續、資源循環，近年更辦理綠色成長基金，投資綠色企業，推動環保新生活運動，期盼與消費者溝通減塑、零廢議題。她也透露，接下來將成立循環再設計中心，為年輕世代打造循環經濟的新創基地，也將進一步推進永續相關的科技創新計劃。

聯合線上總經理官振萱分享，全球的SDGs進度正處於落後階段。 圖／李清宇攝影

碳焦慮時代來臨！全球SDGs進度落後 品牌該如何推進永續？

聯合國永續發展目標（SDGs）設立恰好屆滿10周年，聯合線上總經理官振萱指出，全世界距離在2030年達成17項核心目標，還有一大段路要走。根據聯合國統計，SDGs所有項目中，僅17%步上正軌，48%仍在進展中，35%則呈現停滯或倒退，然而2023台灣永續發展目標檢討報告中，卻指出符合預期目標整體達成率高達85%。

為重新檢視台灣的SDGs推進成效，聯合新聞網預計於5月推出「SDGs十周年：找回我們失去的進度」專題報導。官振萱強調，隨著碳焦慮時代來臨，企業除了需要在循環經濟有更多創新應用，也期待看見範疇三相互整合，共同為減碳努力，並把「人」的安全、幸福放在首位考量。

Kantar Taiwan董事總經理王曉娟建議，品牌進行永續行銷時，可優先考慮氣候行動、負責任的消費與生產模式、減少不平等、健康與社會福利等目標。 圖／李清宇攝影

而企業在品牌成長上，仰賴永續發展的輔助，Kantar Taiwan董事總經理王曉娟分析，Kantar連續10年調查研究發現，企業ESG形象有助增強品牌資產、品牌偏好、銷售量與溢價能力。

調查進一步發現，在SDGs 17項目標中，台灣消費者最關心氣候行動、負責任的消費與生產模式、減少不平等、健康與社會福利，王曉娟認為，這4項目標將是台灣品牌應著墨發展的永續方向，永續攸關全人類的生活，品牌在當中有能力扮演關鍵角色，同時建議，透過品牌策略、永續創新、廣告溝通、成效監測達成品牌轉型。

地球解方年會首度舉辦永續教科書評選，今年共25家企業獲得「2025永續教科書SELECT」標章。 圖／李清宇攝影

「永續教科書」結盟企業與學界 永續人才培育從教育開始

今年也是地球解方首度舉辦永續教科書評選，期盼透過永續教科書，協助企業與教育結盟，讓更多資源流入教育界，超過30家企業獲獎，其中包含25家企業獲得「2025永續教科書SELECT」標章。

對於永續教育，教育部部長鄭英耀強調，要落實環境永續與SDGs，必須覺察自己與土地之間的關係、建構專業知識、多方協作，為下一代留下更美好的生活空間，同時期待永續教科書從學齡前到大學的不同教育階段中，為人才培育提供助力。