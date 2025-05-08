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政院通過「兒童托育服務法」草案 專法護兒童安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
剴剴案讓幼兒托育備受關注，行政院會8日通過衛生福利部擬具之「兒童托育服務法」草案，將函請立法院審議。示意圖。圖／AI生成
剴剴案讓幼兒托育備受關注，行政院會8日通過衛生福利部擬具之「兒童托育服務法」草案，將函請立法院審議。示意圖。圖／AI生成

為完備托育服務體系的管理與輔導機制，建構完善的照顧環境並提升服務品質，行政院會8日通過衛生福利部擬具之「兒童托育服務法」草案，將函請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，孩子是國家未來的希望，支持家庭妥善照顧幼兒，是政府應盡的責任。因此，本次制定「兒童托育服務法」，完備托育服務體系的管理與輔導機制，以建構完善的照顧環境並提升服務品質，讓兒童能夠安全健康的發展與成長。

卓榮泰指出，兒童托育首重身心的安全保護與照顧，請衛福部加強跨部會資源整合連結，並與地方政府及民間密切合作，嚴格把關托育相關人員的資格條件及場域安全維護，避免意外或不當對待的發生。

卓榮泰感謝政務委員陳時中負責審查本法案，後續送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

專法草案囊括5大重點：第一，提高居家托育法律位階及執業資格，考量現行居家托育服務之輔導與管理機制訂於授權辦法，法律位階不足，加以居家托育人員獨自照顧受托兒童，資格規範應更加嚴謹，故於專法明訂「居家托育」專章，提升法律位階至母法，透過源頭把關限縮居家托育人員資格，刪除僅需受訓即可執業者。

第二，強化托育機構透明度及管理規範，考量家長反映托育機構未充分揭露資訊，難以獲知機構品質良莠，加以托育機構接受政府經費挹注，惟未強制要求其財務管理規範，故於專法明訂托育機構應將人員資格、收托人數、收退費項目等資訊，更加公開透明，並規範托育機構設置專帳及會計帳簿憑證相關規定。

第三，強化不當對待（照顧）案件處理機制，衛福部指出，托育機構發生兒虐案件時因影音資料毀損，致無法釐清真相，故於專法將現行運作機制法制化，建立事件調查及審議機制，並規範運用網際網路儲存監視影像及影音資料，異地備份保全證據，以及提高違法人員及機構處罰強度。

第四，因應家長需求提供多元化托育型態，專法草案將公共托育家園正名入法，以完備法制化管理與輔導，並訂定社區互助式、部落互助式及職場互助式托育型態，提供家長多元選擇。

第五，加速布建公共托育資源以回應家長期待，專法草案放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，並定明運用學校餘裕空間辦理托育機構，免予變更使用執照之規定。

托育 立法院

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