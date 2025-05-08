趕在剴剴案510上街前 政院拍板托育專法兒虐可重罰60萬

「剴剴案」震驚社會，民團更發起510護兒遊行，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，將2歲以下托育單獨立法，要求托育機構保存錄影30天，並上傳至地方政府雲端，托育人員若涉兒虐最重可處60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及托育機構，機構遲未改善最重可廢止設立許可。

據統計，2018年至2025年3月公共托育設施自98處成長至502處，提供準公共托育服務的私立托嬰中心自662家成長至1130家，保母自1.77萬人成長至2.31萬人，家外送托率自9.43％成長至26.95％，均大幅成長。

近年兒虐事件從家內父母對子女施暴，變成家外保母、托嬰中心保育員對孩子動手，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。

現行居家托育服務的輔導與管理機制訂於授權辦法，法律位階不足，且保母獨自照顧受托兒童，資格規範應更加嚴謹。草案明訂「居家托育」專章，提升法律位階至母法，透過源頭把關限縮居家托育人員資格，刪除僅需受訓即可執業者。

草案也明訂托育機構應將人員資格、收托人數、收退費項目等資訊，更加公開透明；並規範托育機構設置專帳及會計帳簿憑證相關規定。

針對不當對待案件，草案將現行運作機制法制化，建立事件調查及審議機制；並規範運用網際網路儲存監視影像及影音資料，異地備份保全證據；以及提高違法人員及機構處罰強度。

草案中也明確定義兒虐態樣，包括不得對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對兒童的身心暴力或不當對待行為，違者可處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。

另因應家長需求，於草案將公共托育家園正名入法，以完備法制化管理與輔導；並訂定社區互助式、部落互助式及職場互助式托育型態，提供家長多元選擇；並放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用；並定明運用學校餘裕空間辦理托育機構，免予變更使用執照的規定。