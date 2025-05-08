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林月琴推全方面支持策略 強化高齡者交通安全

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）、許智傑（右二）與中華民國老人福利推動聯盟，今天針對高齡者交通問題，要求交通部及衛福部應確實調查，掌握各地區高齡者的交通需求，建構替代交通網絡，並強化交通安全教育訓練與相關的支持性補助措施。圖／林月琴辦公室提供
民進黨立委林月琴（中）、許智傑（右二）與中華民國老人福利推動聯盟，今天針對高齡者交通問題，要求交通部及衛福部應確實調查，掌握各地區高齡者的交通需求，建構替代交通網絡，並強化交通安全教育訓練與相關的支持性補助措施。圖／林月琴辦公室提供

民進黨立委林月琴、許智傑與中華民國老人福利推動聯盟，今天針對高齡者交通問題，要求交通部及衛福部應確實調查，掌握各地區高齡者的交通需求，建構替代交通網絡，並強化交通安全教育訓練與相關的支持性補助措施。

林月琴表示，近年高齡駕駛事故頻傳而受到關注，65歲以上高齡駕駛肇事案件持續創高，整體案件量，自2020年的6萬餘件，成長至2024年的8萬餘件，增幅約3成，但高齡者的交通參與不僅限於駕駛安全問題，統計資料顯示近5年平均每天約184位長者因交通事故而受傷或死亡，每年約6萬7060人，凸顯國內高齡社會交通運輸系統的不足及不安全。

林月琴提出四點具體建議，精進能力評估與駕照管理、強化教育訓練與交通資訊、建構完善替代交通網絡、優化交通基礎設施。許智傑表示，目前規定75歲後每3年換照一次，日本70歲以上、韓國與新加坡65歲以上、英國70歲以上、丹麥更仔細規範70歲以上每4年、71歲以上每3年、72-79歲每2年、80歲以上每1年等，台灣的規範相對較為鬆散，有再研議空間。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，面對高齡駕駛比例增加與生理機能退化的現實，不應僅從「限制」出發，更應積極建構一個「安全、尊嚴、便利」並存的交通環境，建議在能力評估與駕照管理上，未來可考慮引入功能性評估工具，作為更貼近實際生活能力與交通安全風險的參考依據。

張淑卿指出，也建議將高齡者「移動權」明文納入「老人福利法」修法範疇，並由中央政府每年編列專案預算，系統性推動相關配套措施與載具佈建，真正落實高齡友善社會。高齡交通安全不僅是交通議題，更是高齡者人權、社會參與與國家照顧責任的綜合體現，期盼政府與各界共同努力，打造讓高齡者既安全又有尊嚴參與社會的交通環境。

林月琴 高齡者 高齡駕駛

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