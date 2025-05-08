西拉雅正名最後一哩路 原民會：積極推動法制作業

多名立委及西拉雅團體代表今天在立法院召開記者會，要求政府加速推動平埔原住民族身分法制作業。原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu出席記者會表示，將遵守憲法法庭111年憲判字第17號判決意旨，積極推動相關法制作業，並審慎研議平埔族群的意見。

原民會說，原民會遵照憲法法庭判決意旨所擬具的草案，已在行政院內進行跨部會審查，待行政院審議完成並將草案送立法院後，積極向各黨團說明，務求於憲法判決所示期限前完成立法，早日回復平埔原住民族群之權益。

原民會進一步說，立法委員及西拉雅團體於記者會中所提出的訴求，該會皆敬表尊重，也希望法案送至立法院後，可獲得立法委員們的支持。政府將遵照憲法判決意旨，考量平埔原住民族群的歷史脈絡與現況需求，衡酌國家資源分配後以法律規範完整的平埔原住民族群權利保障機制，具體回應族人長年期盼，並早日完成法制化工作。