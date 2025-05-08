贍養費請領門檻超高 范雲提修法助經濟弱勢離婚女性

現行贍養費超高門檻，導致實務上難以請領，自2009年到2018年，這10年間全國只有21人成功聲請，多數駁回理由都是無法達成「生活陷於困難」高門檻。民進黨立委范雲與婦女新知、晚晴婦女協會今天表示，將推動離婚法制改革，將贍養費中「生活陷於困難」的要件刪除，改為「就業能力減損或就業機會減少」。

范雲表示，現行民法1057條贍養費規定，因離婚導致生活陷於困難者，才能請求贍養費，該法條已有92年沒有修正，早已不符合實際需要，婦女新知協會訪談近百位律師，有近9成表示不會建議當事人請求贍養費，原因一樣是無法達成生活陷於困難要件。

范雲舉出實際案例，有女性婚內遭家暴、被提起離婚訴訟，當時年事已高又患有慢性病，月薪僅國內基本薪資，但法官認定未生活陷於困難，判當事人贍養費請求失敗，可見現行贍養費的高門檻，導致實務上無人能請求。

范雲指出，還有當事人在婚前中有醫師執照，因結婚後照顧孩子，長年沒有職業、沒有時間補修學分，離婚後因經濟壓力，選擇到工廠擔任作業員，最後仍因生活未陷困難，無法聲請贍養費。這是典型女性因婚姻而就業能力減損，應該在離婚時得到補償，這才是贍養費應該考量的要件。

范雲說，2022年消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告，國際審查委員已建議，贍養費不該以生活陷於困難作為條件。CEDAW國際專家也指出，贍養費的補償應正視一方在家庭中付出，導致就業能力減損，建議考慮刪除生活陷於困難該條件。

范雲與婦女新知、晚晴協會提出的修法草案，將贍養費中「生活陷於困難」的要件刪除，改為「就業能力減損或就業機會減少」。生活陷於困難，可以是法官考量的因素之一，但不該是阻礙女性聲請贍養費的超高門檻。范雲表示，這才是真正的離婚法制改革，真正對離婚後經濟弱勢女性的支持。