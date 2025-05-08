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立委齊批：個資會角色被動、進度落後 台灣已成詐騙之島

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
立委陳亭妃（右）今批評，當假訊息、新科技都在精進，數位發展部至今沒有精進。圖／記者鍾張涵翻攝議事直播
立委陳亭妃（右）今批評，當假訊息、新科技都在精進，數位發展部至今沒有精進。圖／記者鍾張涵翻攝議事直播

立法院經濟委員會今日審議「個人資料保護法部分條文修正草案」，但多位立委質疑許多個資外洩、詐騙、假帳號猖獗、數位足跡、通訊紀錄保護等問題，都要等到二階段修法後才能執行，個人資料保護委員會（以下簡稱個資會）看起來角色相當被動、政策進度落後，針對AI時代下的人民個資保護、跨境雲端傳輸問題、假帳號詐騙、假訊息猖獗等問題，短期都未有對策。

立委邱議瑩指出近年國人個資頻頻外洩，包括近兩年如華航個資外洩、多所高中校務系統外洩事件，個資會究竟指示名義上的機構，還是會有實質作為？且當AI潮流已經來襲，個資管理和跨境的資訊交流，看起來仍並未有具體方針。

立委鄭天財也批評，台灣已經成為詐騙之島，112年就已說要成立個資會，到現在才成立，個資外洩、國人遭詐騙金額都逐年提高。

邱議瑩質疑，個資會計畫明定公務機關應設置個人資料保護長，但個資會未來業務相當繁雜，建議業務制定、人員編制、執法上，都應該加快；同時，因生成式AI時代到來，許多社群媒體和app存取個資時，都會傳至跨境海外雲端，未來是否會有具體法令推動的方針？

個資保護委員會籌備處主任李世德回應，會在第二階段去針對AI時代的跨境雲端和社群平台進行探討，未來會另外處理數位管轄權，現在確實沒有規定個資要「落地」，這會是下一階段的議題，但現階段，已有中央目的事業主管機關處理。

立委陳亭妃今日還質疑數位發展部針對「假帳號反串攻擊」都還無法可管，如今的假帳號愈來愈厲害，會在社群網站上四處反串攻擊、散布謠言、針對個人或政府政策進行扭曲，數位發展部究竟要如何判斷是否是假訊息？

陳亭妃批評，當假訊息、新科技都在精進，AI時代都即將來臨，數位發展部至今都沒有精進，數位發展部還根據舊綱領做事，許多LINE都無遠弗屆進行詐騙、假訊息四處傳播，「facebook粉絲專頁、臉書帳號也是一樣，數發部如果還是這種態度，成立數發部有什麼用？」

數發部則回應，希望立院給予三個月的時間進行了解並提出解決方針。

陳亭妃也質疑個資會的角色看來相當被動，看來很難成功要求公務機關或非公務機關、各部會都做到個資不外洩、能成功打詐。李世德則回應，個資會未來會做主導，將各機關納入平台，會將各機關要配合的義務展延到法律上，不會淪為被動諮詢角色。

立委鄭正鈐質疑修法後，處罰應大幅提高、罰則也應落實，之前2300萬筆戶政資料外洩，都無懲處，讓公務機關把國民個資外洩「看起來無所謂」。

修法 個資 詐騙

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