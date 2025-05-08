彈性育嬰假試辦冷清 勞部：蒐集意見再規畫

勞動部去年五月九日小規模試辦「彈性育嬰留職停薪」至年底，開放以「日」為請假單位，共八十九家事業單位參與，但最後僅廿四家企業、二一二人次申請，平均申請天數在三天以下，挨批試辦成效差。

民團建議，應簡化彈性育嬰停留申請程序、限制運用次數總量，就能提高使用意願、解決人力調度問題。

勞動部條平司長黃維琛說，試辦單位回饋，員工請假多因保母請假、腸病毒停課停班等臨時照顧需求，有些單位沒有員工申請，是因公司提供優於法令的全薪照顧假。

試辦單位反映，彈性育嬰假比照育嬰留停申請，須向勞保局填報資料，流程繁瑣；也有單位憂心員工使用頻度變高，人力調度困難，希望制度設計能要求員工請假須預告。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶認為，試辦不理想，主要卡在請假系統，導致申請程序繁複，但只要花一筆系統設計費用，讓申請程序更簡便，相信可提高使用意願。

針對雇主擔心人力調度，王兆慶說，未來若放寬到以日為請假單位，可限縮次數總量。

勞動部表示，盤點各界意見，重新思考方案設計。