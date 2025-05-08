公托頻停課 民團呼籲推單日育嬰假

六都托嬰中心去年腸病毒停課嚴重，高雄市公立托嬰中心平均每所廿五天、北市十九點九天、桃園市十七天，但家長特休假天數有限，一旦停課，雙薪家庭就忙翻天，甚至因假已用完，明知小孩發燒，還是偷偷送托，形成惡性循環。

母親節將屆，托育及就業政策催生聯盟表示，「零到六歲國家一起養」不是只降低托育費用就好，更應該讓雙親能彈性運用假別，才能兼顧職場與工作，呼籲彈性育嬰假至少要放寬「以日為單位」，行政院與勞動部不要讓總統政見跳票。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，即使台北、高雄今年起放寬腸病毒停課規定，可能讓未來停課數降低，但最新公告的托嬰中心定型化契約，兒童健康不佳時，托嬰中心有權要求家長接回，政府更應有配套措施。

張麗環分享協助照顧孫子女經驗。她說，腸病毒爆發，去年九月幾乎都在停課，家人特休都用在照顧孩子，媽媽不得不育嬰留停。張認為，以日為單位請育嬰假較能應付突發停課，希望擴及祖父母使用。

全國教保產業工會理事長郭明旭指出，教育部統計，單是去年十一月，全台就有三四七班因腸病毒停班，其中二六三班是幼兒園，停課就牽動許多家庭。

郭明旭說，政府期待家長負擔腸病毒防疫義務，就應給予請假配套和收入保障，正視家長實際照顧需求。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，育嬰責任仍多落在女性，政府若真要促進性別平等，就該讓照顧責任制度化、彈性化。

「育兒責任不該由勞工犧牲特休權利來承擔。」婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，彈性育嬰假沒動到總天數、津貼總額，已是妥協方案，賴政府現在仍沒有動作，讓人失望。