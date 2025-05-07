故宮保證盡力正常運作展覽 院長蕭宗煌：盼盡速解凍預算
文化部今天成為首個114年預算成功解凍的部會，故宮今年預算遭凍結占20.07%，故宮院長蕭宗煌表示，他保證會想辦法讓所有展覽正常運作，但也期盼盡速解凍，擔心後期活動受影響。
國立故宮博物院今天舉行媒體茶敘，蕭宗煌提到，故宮今年預算約新台幣32億2333萬多元，凍結數目則約6億4681萬元，前3年故宮遭凍結預算占比最高是總預算2.4%，等於今年遭凍結數目將近以往10倍，「如果沒有快點解凍，以目前來說經費是還在控制中，可是後期就會產生影響。」
蕭宗煌表示，但作為管理階層，他跟大家保證，故宮重要活動絕對不受影響，會想辦法讓所有展覽正常運作，如今年赴海外2檔重要展覽，分別有9月到捷克的「故宮文物百選及其故事」展及11月前往法國的「龍」展，保險運輸到布、卸展都在掌握中。
此外，蕭宗煌提到，故宮志工們甚至想自掏腰包，前去捷克為遊客導覽，這部分還在協調中。
蕭宗煌說，目前有簽署合約的相關活動都會繼續執行，受預算影響，尚在討論中的就暫且擱置，另因水電相關預算遭刪減，在調配預算花費上，目前故宮教育推廣類活動場次也會因此減少。
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