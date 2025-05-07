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表揚客家發展計畫優良縣市 客委會盼文化在地生根

中央社／ 台北7日電
客家委員會7日舉辦「113年地方客家發展計畫評核結果頒獎儀式」暨「地方客家發展計畫2.0評核指標說明會」，主委古秀妃（圖）表示，將持續整合中央行政資源，配合地方政府政策與民情需求，擴大政策效益，讓客家語言與文化在地生根。客委會提供／中央社
客家委員會7日舉辦「113年地方客家發展計畫評核結果頒獎儀式」暨「地方客家發展計畫2.0評核指標說明會」，主委古秀妃（圖）表示，將持續整合中央行政資源，配合地方政府政策與民情需求，擴大政策效益，讓客家語言與文化在地生根。客委會提供／中央社

客委會今天頒發113年客家發展計畫評核優良縣市，最終評選由新竹縣獲得特優、苗栗縣優等，屏東及宜蘭皆為甲等；客委會說，將持續整合中央行政資源，讓客家語言與文化在地生根。

客家委員會今天舉辦「113年地方客家發展計畫評核結果頒獎儀式」暨「地方客家發展計畫2.0評核指標說明會」。

客委會主委古秀妃表示，肯定並感謝地方政府於計畫執行過程中的積極作為與創新成果，更依據各縣市不同的在地條件推動展現客家事務的多元面貌；客委會將持續整合中央行政資源，配合地方政府政策與民情需求，擴大政策效益，讓客家語言與文化在地生根。

客委會指出，13年度「地方客家發展計畫」共有14個直轄市、縣（市）參與評核，由新竹縣政府獲得特優獎金新台幣200萬元、苗栗縣政府獲得優等獎金100萬元、屏東縣政府及宜蘭縣政府獲得甲等獎金50萬元。

客委會於112年開始推動地方客家發展計畫（1.0），後經綜整各地方政府回饋意見，調正部分未符現況評核指標，重新以地方縣市政府的角度進行思考，引導其主動融入客語與客家事務推動，依地方業務屬性，研提以「社政」、「觀光」、「衛教」、「民政」、「運動」、「文化」及「經濟」等7大分類，重新訂定計畫評核指標（計畫2.0）。

客委會表示，推動「地方客家發展計畫」是落實「客家基本法」及「國家語言發展法」的重要具體作為，藉由中央擘劃、地方執行的雙軌合作機制，逐步形成語言振興、社區參與，以及文化創新的良性循環。地方的力量不可或缺，中央將持續提供資源與制度支援，攜手地方打造多元共融的客家環境。

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