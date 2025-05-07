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托育專法要來了！ 機構監視影像須上雲端、加嚴保母資格

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員陳時中。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員陳時中。記者黃婉婷／攝影

「剴剴案」震驚社會，行政院會明天擬通過「兒童托育服務法」草案，透過專法加強0至2歲托育管理。行政院政務委員陳時中指出，草案加嚴保母執業資格，研議在子法中落實有條件的不預約訪視，同時要求托育機構監視影像保存30天並上傳雲端。

近年兒虐事件從家內父母對子女施暴，變成家外保母、托嬰中心保育員對孩子動手，「剴剴案」爆發後更加速托育專法的推動。此次「兒童托育服務法」草案共6章、78條，也將配套訂定19項子法，預計明天經行政院會拍板，再函請立法院審議

陳時中表示，過去居家托育服務輔導與管理訂於授權辦法中，草案除了提升法律位階，加嚴保母執業資格，刪除受訓即可執業者；強化托育機構透明度及管理內容，包括列帳查核、公布收費等。

針對不當對待事件，陳時中說，草案規定托育機構保留監視影像30天並上傳雲端，儘管被托育界認為侵犯人權，但站在保護兒童權益角度，加上時常傳出托育不當對待案件，政府不允許案件出現證據不足的漏洞，他也強調，調閱監視器須符合一定條件，比如已通報或有具體事證。

此外，民間及立委都倡議將「不預約訪視」、「保母記點制」納進托育專法，陳時中透露，兩項規範將在子法中研議落實，不預約訪視前提將採有條件進行，草案中也強化托育人員違規究責，按情節輕重，輕則停權1至4年，嚴重者恐終身不得任用，並公布姓名。

另針對加速公共托育資源布建，草案中放寬公有地以無償方式提供非營利性質托育機構使用，學校若有空間能釋出作為托育機構，不必變更使用執照即可進行。

保母 托育 行政院 陳時中

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