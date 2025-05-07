前瞻國家智庫成軍 郭智輝：鞏固台灣在全球重要地位

由不分黨派各領域專家學者組成的Taiwan Next前瞻國家智庫今天舉行成立大會，經濟部長郭智輝表示，智庫的成立正逢國際局勢急劇變動、全球經貿結構重塑的關鍵時刻，凸顯台灣必須以前瞻視野與靈活策略，積極應對各項挑戰，以鞏固台灣在全球的重要地位。

Taiwan Next前瞻國家智庫由曾任經濟部長的黃營杉擔任總召集人，並由台北大學汪志堅教授負責籌組聯絡，智庫成員由不分黨派各領域的專家學者組成，今天舉行成立大會，邀請經濟部長郭智輝與環境部長彭啟明出席。

郭智輝致詞表示，美國新關稅政策引發全球經貿動盪，是影響台灣今年經濟成長的最大變數。經濟部已提出因應美國關稅、支持我國出口供應鏈的方案，提供企業外銷貸款保證加碼、中小微貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單等措施，並辦理多場產業公共座談會，協助受影響的業者即時因應，降低衝擊。

郭智輝說明，面對國際經貿秩序的新變化，經濟部也加速協助企業淨零及數位轉型，推動人工智慧（AI）應用與培育人才，確保台灣的競爭力與經濟韌性。

郭智輝強調，智庫在國家發展中扮演關鍵角色，無論是想在全球化競爭中保持領先，還是在面對快速轉型的科技與產業浪潮中尋找突破，智庫的專業洞察都是政府制定前瞻性決策的重點。期盼Taiwan Next扮演橋梁的角色，連結產、官、學界與社會大眾，透過多元對話來建立共識。

彭啟明提到，政府應專注於戰略層面，必須有長遠思考，才能規劃政策路徑，避免只應付短期新聞。但目前政府團隊規模與實力仍有不足，希望透過多元意見平台例如Taiwan Next，集結不同領域專家意見，提升決策精確度。

今天成立大會邀請多名專家學者，針對關稅貿易、AI、ESG等主題進行討論。雲科大管理學院院長陳昭宏指出，美國總統川普現在的作為，是美國一貫政策的其中一環，這是中長期全球供應鏈的再造，並非短期措施。供應鏈之中附加價值較低的產品比較適合在墨西哥生產，附加價值較高的產品可以移到美國。

陳昭宏認為，美國推動製造業工作回流的障礙，包括技術熟練的勞動力不足、勞動成本過高等；如果製造業真的回流美國，可能會消除全球價值鏈，供應商與客戶距離將變得非常接近，甚至供應商可能與客戶整合。

針對台灣產業發展AI應用的挑戰與契機，資訊管理學會理事長蕭瑞祥解釋，根據研調結果，有7成企業知道AI、也知道要做什麼AI，卻只有3成企業真正動手去做，原因在於不同產業對AI的需求與可行性差異很大。企業如何從「知道」走向「做到」，是發展AI應用的挑戰之一。