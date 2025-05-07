「安樂死法草案座談會」掀兩派議論 立委林淑芬：反而提供一個選擇

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，今天舉行座談會，會中安寧醫師、公衛學者持反對意見，認為安樂死立法後，恐導致「滑坡效應」，讓民眾把死亡當成解決問題的方式，甚至影導自殺防治。立委林淑芬表示，自己有多項疾病家族史，已與朋友約定活到75歲，不要重蹈家中長輩臨終痛苦的覆轍，若有安樂死立法，反而提供一個選擇。

陽明交大公衛研究所所長楊秀儀則表示，堅決反對安樂死。她表示，人口老化就要立法安樂死，是危險的連結，台灣進入超高齡社會，各式各樣社會問題發生，日本有照護資源稀缺的前車之鑑，此時通過安樂死立法，根本是把安樂死包裝成「病人自己想死」，背後目的希望以死解決社會問題。若安樂死立法通過，形同國家告訴民眾，人有死亡自主權，未來政府有何立場推動自殺防治政策？

馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，醫師訓練以疾病預防、治療為核心，醫學教育為把死亡納入訓練，安寧緩和醫學會早已發布立場聲明，表達反對安樂死。安樂死立法是同意「自願且積極」的臨終死亡選項，但未來可能產生「滑坡效應」，導致病人非自願「被安樂死」，或家屬認為病人符合安寧條件，就提出「你為何不去死？」因此相關立法應該屏除家屬角色。

林淑芬表示，她雙親都在75歲中風，嚴重失能。父親生命末期時兩眼無光，不願苟活於世，母親則是腦幹中風，治療過程歷經疫情，再見到母親時，她已被裝上氧氣面罩，拖了幾個月，最終還是痛苦決定為母親拔掉氧氣面罩。她表示，決定自己的生死容易，但要決定親人生死，是很痛苦的事，自己幾乎每日以淚洗面。

「奶奶、父親都有糖尿病，自己也血糖偏高，這命定跑不掉，我不願等到某天中風，要孩子為我受苦。」林淑芬表示，自己已決定最好活到75歲，不希望疾病、失能造成痛苦，孩子也連累受罪，一旦生病，恐已經沒有行動能力，若有安樂死立法，自己可在疾病發生時，做出選擇。

醫師姜冠宇說，回顧四百餘篇有關癌症疼痛盛行率學術文獻，發現即使經過正規治療，如施打嗎啡等藥物緩解疼痛，仍有2至4成癌症末期病人，屬疼痛程度5分以上的中重度疼痛。他表示，疼痛程度3分以下，還能夠透過心理支持、家庭溝通解決問題，達5分以上則病人痛苦難耐，身心狀況瀕臨崩潰，家庭狀況也很難處理。

他認為 ，此時可開始討論安樂死選項，「安樂死應是善終的同一部分，與安寧醫療不是競爭關係，人生最後一哩路有無法緩解的苦，應有更多選項討論。」

台灣生命自主權利促進協會理事長紀岳良則說，病人應有選擇安寧緩和或安樂死的權利，政府無權介入民眾尊嚴死亡的權利，反對者也不該以信仰為基礎，說服大眾「人不可自主終結生命」。醫療有其極限，無法解決所有痛苦，且有媒體披露，國內安寧醫療照護完全不到位，連安寧療護之母趙可式都不再反對安樂死，「誰都不希望一個人輕率死亡，但也不該對痛苦的臨終病人說，你應該更努力。」