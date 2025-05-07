彙整各界意見…立委陳冠廷提安樂死法草案 設良心拒絕權

國內善終風氣逐漸興盛，國內民調結果顯示，75%民眾支持安樂死立法。立委陳冠廷服務選民過程，許多南部居民建議安樂死立法，他彙整各界意見，提出「安樂死法」草案，今天在立法院舉行座談會。草案開宗明義指出，制定該法目的，為保障符合條件的患者自主且有尊嚴的結束生命，並確保醫療專業與社會倫理平衡。

該法案為繼時代力量2023年提出安樂死立法後，第2部立法院提出的安樂死草案。陳冠廷辦公室說明法案設計，為避免外國人來台安樂死旅遊，草案限制本國國籍、符合長期居留資格者，才可適用安樂死，且排除無行為能力者，並限制成年人才可接受安樂死，確保執行過程符合病人自主意願。此外，接受安樂死病人，須經醫學判斷無法治癒，預期壽命小於6個月，且受嚴重痛苦折磨。

為確保安樂死不被濫用，草案規範設置事前審查、事後監督2個審議委員會，且兩者權責分明、獨立運作。病人要接受安樂死前，必須先經由專業醫師認定無法治療，且評估安寧緩和醫療可能性，最終才送到事前審查委員會，由委員共同審議是否可執行。監督委員會則負責監督執行過程是否有違規行為，且可向醫療機構及保險業者調閱必要資料，如發現重大缺失，可送斯法機關調查。

許多醫師反對安樂死立法，但醫界內部看法兩極。草案規定醫師或醫療機構基於宗教、道德或個人信念，可拒絕為醫師執行安樂死，行使「良心拒絕權」，但必須轉介病人給願意執行安樂死的醫師或醫院。草案也規定，醫師依法執行安樂死，不適用「刑法」殺人罪、加工自殺罪名，但若涉及偽造文書等罪名，則另外議處。

陳冠廷說，自己來自嘉義選區，地方族群較為年長，與居民舉辦座談會時，比起談論長照，許多中壯年民眾提起，看到長輩、周邊親友臨終時痛苦離世，希望自己幫忙安樂死立法，否則人生末期只能延長痛苦過程，旁人也無法協助。他強調，安樂死議題敏感，是生命權與病人自主權之間的拉扯，不可輕率處理，會審慎評估各界意見，沒有立法時間表。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，國內有安寧緩和醫療條例、病人自主權立法，提供國人善終選項，衛福部過去曾舉辦多次會議討論安樂死立法，但各界意見分歧，未形成共識。本次草案要求設立2個委員會，負責審議安樂死申請案件，恐陷入刑事訴訟法修法後，醫師不願具名鑑定，導致醫療糾紛審議停擺的情況，找不到人願意執行，導致實務上推動困難。