快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

邱泰源投書奧地利媒體 台灣能貢獻國際公衛合作

中央社／ 柏林7日專電
衛福部長邱泰源。記者林伯東／攝影
衛福部長邱泰源。記者林伯東／攝影

衛福部長邱泰源近日投書奧地利「新聞報」，說明台灣數位醫療創新可作為全球典範，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣的貢獻，讓台灣實質參與國際公共衛生合作。

奧地利「新聞報」（Die Presse）6日刊載邱泰源投書「健康：台灣能為世界提供什麼」（Gesundheit:Was Taiwan der Welt anbieten kann）。

文章指出，健康是基本人權，台灣自1995年推行全民健保以來，涵蓋率達99.9%，保障全體國民平等就醫權益，在國際醫療指標中屢受肯定。

面對高齡化社會挑戰，台灣持續推動醫療體系改革，積極發展預防醫學、長照及偏鄉遠距醫療，並以數位健康方案確保公平普及，如「健康存摺」App讓民眾即時掌握個人健康資訊，人工智慧也已運用於提升醫療效率。

文章提到，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間展現韌性，與國際共享專業經驗與醫療資源，證明台灣有能力、有意願為全球健康做出實質貢獻。

然而台灣長年遭中國打壓，持續被排除在WHO之外，既不符合國際法理，也不利於全球防疫與健康衛生合作。

邱泰源強調，台灣從未屬於中華人民共和國，聯合國第2758號決議與世界衛生大會（WHA）第25.1號決議均未提及台灣，中國片面詮釋決議將台灣排除於國際組織之外，缺乏法理依據。

他在投書中呼籲，WHO及其會員國應秉持專業與包容精神，承認台灣的努力與貢獻，讓台灣參與世界衛生大會及各項技術性會議，攜手全球共同保障人類健康權益。

「新聞報」創刊於1848年，是奧地利歷史最悠久且具高度公信力的主流媒體之一，以深入報導國際時事與專業評論見長，在德語區具廣泛影響力。

COVID-19 WHO 奧地利 邱泰源

延伸閱讀

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

卓榮泰總質詢完發表談話 與黨籍立委合影

邱泰源投書國際媒體 疾呼邀台灣參與WHA

中藥販售新令掀議論 邱泰源：盼發展本土藥物種植

相關新聞

工時8+1？中央社遭爆新制掀員工反彈 社長胡婉玲解釋

中央社為落實有關工時的規定引發部分員工反彈，社長胡婉玲今天表示，其實這個計劃於法有據，且曾經勞資協商通過，但社方考量現有...

政院擬提專法 幼托機構監視影像保存30天傳雲端

剴剴案讓幼兒托育備受關注，行政院會明天擬討論、通過「兒童托育服務法」草案，將0歲至2歲托育規範單獨立法，除拉高居家托育執...

邱泰源投書奧地利媒體 台灣能貢獻國際公衛合作

衛福部長邱泰源近日投書奧地利「新聞報」，說明台灣數位醫療創新可作為全球典範，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣的貢獻，讓...

「安樂死法草案座談會」掀兩派議論 立委林淑芬：反而提供一個選擇

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，今天舉行座談會，會中安寧醫師、公衛學者持反對意見，認為安樂死立法後，恐導致「滑坡效應」，...

彙整各界意見…立委陳冠廷提安樂死法草案 設良心拒絕權

國內善終風氣逐漸興盛，國內民調結果顯示，75%民眾支持安樂死立法。立委陳冠廷服務選民過程，許多南部居民建議安樂死立法，他...

剴剴案辯結13日宣判 保母劉彩萱：我會勇敢承擔所有錯

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴案，今開庭進行當事人最後陳述程序，下午開庭結束前，劉彩萱起身說「對不起，很抱歉我錯了，我會勇敢承擔所有錯」；劉若琳表示「我無話可說」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。