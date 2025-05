Taiwan Next 前瞻國家智庫下午在台北舉行成立大會,經濟部長郭智輝與環境部長彭啟明出席擔任活動貴賓,會議有約百位關心台灣未來發展的各界專家學者出席。

Taiwan Next 前瞻國家智庫由前經濟部長黃營杉擔任總召集人,並由台北大學汪志堅教授擔任負責籌組聯絡。智庫成員由不分黨派各領域的專家學者組成。