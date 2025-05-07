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原民會首梯獵槍課程招訓 通過可作合法狩獵依據

中央社／ 台北7日電

原民會今天表示，自即日起至16日開放首梯次原住民自製獵槍安全使用訓練，預計招訓50人；完成訓練並通過測驗者，可作為未來申購自製獵槍、合法狩獵的重要依據。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，將於6月2日至3日安排114年第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練課程及測驗，完成訓練並通過測驗者，將獲發訓練合格證書，作為未來申請購買自製獵槍與合法狩獵的重要依據。

原民會說明，內政部今年3月15日會同國防部、原民會發布「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，其中規定原住民欲申請製造、運輸及持有自製獵槍、其主要組成零件或彈藥，必須取得由原民會主責辦理的「自製獵槍安全使用訓練合格證書」。

為此，原民會今年3月18日發布「原住民自製獵槍安全使用訓練實施要點」，並回溯自3月15日生效。

原民會指出，首梯次自即日起至16日開放報名，參訓費用為新台幣500元，本次招訓50人，以報名順序為憑，備取10人，於正取者無法參訓時依序遞補。

其中，原民會提到，若訓練單位招生超過50人，以辦理狩獵相關事務或參加農業部林業及自然保育署實施原住民族狩獵自主管理試辦計畫的協會或團體，所推薦人員為優先對象。

原民會表示，此項訓練課程包含傳統狩獵文化、自製獵槍相關法令、自製獵槍操作、保養及射擊，完成訓練且經測驗通過後，才能發給訓練合格證明。

原住民族 原民會 國防部

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