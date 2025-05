「不可或缺」加拿大卸任官員曾親赴台 稱是加國外交拼圖重要一塊

面對美國經濟脅迫,加拿大正積極尋求更多國際合作夥伴,有兩名加拿大卸任官員陸續發表文章,稱台灣是加拿大地緣政治拼圖的重要一塊,加台聯盟不可或缺。

加國主流媒體「環球郵報」(The Globe and Mail)2日刊出加拿大樞密院前助理秘書長葛林(Martin Green)的評論文章,題為「強化與台灣關係是加拿大地緣政治拼圖的重要一塊」(Strengthening Canada’s relationship with Taiwan is a crucial piece of ourgeopolitical puzzle)。

葛林認為,加拿大與美國、中國、印度、俄羅斯等多國關係緊張,正積極應對地緣變局並調整外交策略,而「台灣是理念相近夥伴,是重塑加拿大外交布局拼圖的重要一塊」。

葛林去年參加「加拿大國安事務訪問團」訪問台灣,親眼見證台灣的韌性,幾十年來抵抗中國侵略野心的堅定立場。他呼籲渥太華要持續支持台灣,除了派軍艦穿越台海彰顯國際自由航權外,「還可以在各種國際場域與台灣合作,簽署貿易協議及強化能源安全等。」

他並稱,加拿大擴展多元化海外市場刻不容緩,期盼總理卡尼(Mark Carney)領導的加拿大新內閣,能有部長訪問台灣。

他並強調,與台灣交往並不違背加國「一中政策」,亦不意味放棄與中國之間正常必要的經貿連結。他更建議加拿大公開討論「一中政策在當前國際環境下實質的意義」,稱「雖然與台灣發展更緊密關係必然會招致中共批評反對,但也將使中國正視加拿大作為印太區域參與者及貿易夥伴的地位。」

加拿大前內閣部長甘禮明(Tony Clement)今年稍早曾應邀出席台灣「玉山論壇」,擔任「智慧醫療新紀元—建構區域健康共同體」場次與談人。他感受到台灣驚人成就,讚揚「台灣活力、韌性和科技領導力令人印象深刻,不僅是印太區域的民主燈塔,更是先進製造業、半導體和人工智慧領域的龍頭。」

曾擔任過加拿大工業部長、衛生部長和國庫署長的甘禮明上個月在加國新聞評論網站The Hub,以「更強韌的加台聯盟不僅值得追求,更是不可或缺」(Astronger Canada-Taiwan alliance is not just desirable—it’sessential)發表專文。

文中提到,加拿大受到美國總統川普的脅迫,經濟面臨嚴峻挑戰,正努力發展AI產業、擴大國際貿易與投資,「擁有尖端技術及豐富投資潛力的台灣無疑是加拿大的理想合作夥伴。」

甘禮明高度評價台灣,認為台灣對民主價值、智財權保護及貿易透明度的承諾,使其在印太區域成為比其他國家更可靠、更具策略性的合作夥伴。

如今加拿大大選塵埃落定,力拼國際經貿成為最重要的課題之一。甘禮明盼加拿大和台灣在AI供應鏈建立堅實合作夥伴關係,「透過雙邊投資協議、共同研究或AI基礎設施合作,占得先機、同蒙其利。」