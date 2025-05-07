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「台灣國際紀錄片影展」前進台南 緬甸導演談拍片挑戰

中央社／ 台北7日電
台灣國際紀錄片影展（TIDF）全台巡迴展14日將前進台南，焦點影人拉明烏（Lamin Oo）是來自緬甸的導演與製片，致力透過影像呈現緬甸社會現況。圖為拉明烏作品「十年緬甸」劇照。TIDF台灣國際紀錄片影展提供／中央社
台灣國際紀錄片影展（TIDF）全台巡迴展14日將前進台南，焦點影人拉明烏（Lamin Oo）是來自緬甸的導演與製片，致力透過影像呈現緬甸社會現況。圖為拉明烏作品「十年緬甸」劇照。TIDF台灣國際紀錄片影展提供／中央社

台灣國際紀錄片影展（TIDF）全台巡迴展走訪花蓮、高雄後，14日將前進台南，除放映50部紀錄片外，緬甸導演、焦點影人拉明烏也將來台與觀眾交流，分享在緬甸拍攝作品的挑戰。

TIDF將於14日至25日在台南全美戲院、海馬迴光畫館展開一系列的放映與座談，並與在地藝文空間「不不Tainan」串聯，合辦精選放映。

節目包含「限定專題｜拉明烏」、「TIDF 2024得獎影片」、「緬甸焦點單元」、「斯洛伐克精選」、「時光台灣：流離島影」、「檔案影像專題」與「TIDF精選」，共7大單元的精彩佳片、逾30場放映，以及10場國內外影人映後座談，所有場次皆免費入場。

主辦單位指出，台南巡迴展的焦點影人拉明烏（Lamin Oo），是來自緬甸的導演與製片，2013年和友人共創 Tagu Films 獨立電影製作公司，致力透過影像呈現緬甸社會現況，亦積極至不同民族區域舉辦電影工作坊，培育在地影像人才。

本次來台，拉明烏將出席「十年緬甸」和「陌生成家」映後座談，19日則在海馬迴光畫館向觀眾分享短片創作歷程，以及在緬甸拍攝作品的思考和挑戰，片單包含記錄農民反抗軍政府強徵農地的「平和大地」、進入仰光魚市拍攝足球狂粉魚販的「特別的人」、拍攝家庭關係的首部短片作品「家庭作業」。

此外，去年在TIDF奪下3項大獎，又在阿姆斯特丹國際紀錄片影展獲頒傑出藝術貢獻獎的「公園」，此次巡迴至拍攝地台南，21日特別在海馬迴光畫館策劃焦點座談，由導演蘇育賢與TIDF策展人林木材對談，揭露「沒有剪進『公園』的公園」，還原最初創作雛形。

台南 紀錄片 緬甸 電影

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