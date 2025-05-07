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工時8+1？中央社遭爆新制掀員工反彈 社長胡婉玲解釋

中央社／ 台北7日電
中央通訊社社長胡婉玲。記者林伯東／攝影
中央通訊社社長胡婉玲。記者林伯東／攝影

中央社為落實有關工時的規定引發部分員工反彈，社長胡婉玲今天表示，其實這個計劃於法有據，且曾經勞資協商通過，但社方考量現有基層同仁工作習慣，並未要求調整。

國民黨立委葛如鈞、羅廷瑋與柯志恩在立法院教育及文化委員會質詢文化部長李遠對於中央社作為國家通訊社的期許，李遠表示，中央社歷史悠久，中央社定位一是對於過去的資料要妥善保存，二是代表台灣媒體在國際上為台灣發聲。

羅廷瑋則引網路媒體「上報」日前一連4篇有關中央社的報導質詢李遠，中央社員工從上班8小時改為8加1的看法。

李遠表示，文化部對於公共媒體如中央廣播電台、中央社等的經營都表示尊重。

胡婉玲上台回應時表示，對於「上報」的報導不實感到遺憾，中央社曾針對「上報」的提問做出詳細說明，但未獲採用。她並說，很多內容她是看了「上報」的報導才知道。

胡婉玲表示，有關所謂「8加1」的制度，是中央社在103年就經過勞資協商並納入社規的做法。

中央社補充，8加1的意思是每天工作8小時，加上1個小時的休息時間，符合勞基法規範與一般企業的做法。目前中央社新聞部內勤編輯、編譯與主管依照班表，在公司的總時數是8小時，中間多數人是自備餐點或購買便當，管理部、事業部員工則依8加1制度排班。

胡婉玲說：「我進了中央社工作之後，發現社內大家工時不統一，就在討論要不要統一，不要一社兩制。」

她說，在來回討論的過程中，考量並體恤早期同仁的作業習慣，她建議新聞部現有同仁維持原制度，僅要求正副主任級主管與未來新進員工適用8加1。胡婉玲是在去年11月1日出任中央社社長。

根據中央社提供的新聞資料，中央社在103年5月7日的勞資會議討論修訂社務法規工作規則第20條，針對工時達成每日工作時間8小時，中午休息1小時的共識，同年7月24日報經董事會通過，並經臺北市政府同意核備。

中央社 工時 李遠 羅廷瑋

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