快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽抨擊人工生殖法「脫鉤版本」沒進度，衛福部長邱泰源回應，下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。本報資料照片
國民黨立委陳菁徽抨擊人工生殖法「脫鉤版本」沒進度，衛福部長邱泰源回應，下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。本報資料照片

人工生殖法」修法一再卡關，國健署於去年12月初宣布，爭議較大的代理孕母會先脫鉤處理，先研議處理單身女性、女同志適用等有共識部分。不過，草案送入行政院等待後續審議程序，國健署一月送出的部版迄今已隔了4個月，相關進度遲未明朗，外界質疑是否一再拖延。

立法委員陳菁徽質詢「人工生殖法」的修法進度，到底脫鉤版本何時能夠送進立法院衛福部邱泰源回應，「人工生殖法」經過預告，也聽見各界許多聲音，對於各界的期待，衛福部將於下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。

去年在審查預算期間，衛福部原已完成包含代理孕母制度的「人工生殖法」修法草案，但最終因民進黨內部意見未能形成共識，決定將代理孕母相關內容暫時抽離，另提「脫鉤版本」修法。陳菁徽表示，脫鉤處理的話，也必須讓支持者知道法案通過後，單身女性、女同志是否適用。

陳菁徽認為，在上個會期審查預算時，衛福部扛不住外界的壓力，實際上是扛不住民進黨內部的政治壓力，最後選擇將人工生殖法進行脫鉤處理。時至今日，草案完全沒有進度。她質疑，拖這麼久不確定政府是否不支持單身女性有生孩子的權利？

陳菁徽強調，行政院政務委員陳時中曾對外表示，政府應支持單身女性的生育選擇。她也要求行政院給出明確的時程承諾，邱泰源回應，衛福部將於下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。陳菁徽表示，將會持續關注修法進度，確保政府承諾的時程表，協助不孕症病患及有生育需求的民眾受惠。

人工生殖法 立法院 衛福部 邱泰源 陳菁徽

延伸閱讀

邱泰源投書國際媒體 疾呼邀台灣參與WHA

中藥販售新令掀議論 邱泰源：盼發展本土藥物種植

莊瑞雄要求完成蘭嶼醫院建置規畫 邱泰源允諾今年提出

又沒收到世衛邀請函 衛福部長邱泰源：將組世衛行動團

相關新聞

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

「人工生殖法」修法一再卡關，國健署於去年12月初宣布，爭議較大的代理孕母會先脫鉤處理，先研議處理單身女性、女同志適用等有...

黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 錯過是巨大損失

即將在下周訪台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演講和固樁供應鏈的輝達執行長黃仁勳6日表示，未來2到3年大陸人工智慧（AI）市場規模可能會達到500億美元，錯過它將是一個「巨大的損失」。因此，美國企業獲得對大陸市場的准入至關重要。黃仁勳已不止一次在公開場合稱讚大陸的人工智慧技術。4月他在華盛頓舉行的一次科技會議上表示，大陸在人工智慧方面「並不落後」，華為是世界上最強大的科技公司之一。

照片看歷史／原是馴獸班 日本最古老馬戲團1960年來台

1960年5月7日，日本矢野馬戲團搭乘民航包機從泰國曼谷飛抵台北松山機場，其中不少女性身著紅、綠等色彩鮮豔絢爛的和服現身，她們年約20至35歲之間，都是日本矢野馬戲團的演員，個個身懷絕技。其中，團長三澤福，當時雖已年屆花甲，但雙眼仍炯炯有光，頗像中國武俠小說上劍術高明的女武士。 矢野馬戲團在1900年時只是訓練動物的馴獸班，後來擴建成矢野馬戲班，是日本國內最早成立的馬戲班之一。而該團的特色，據悉除動物表演外，其他節目也都儘量保持著有日本情調的色彩，且該團的夫婦團員很多。...

兒童工作證制 衛福部擬修法

兒少性侵事件頻傳，藝人王力宏前妻李靚蕾在國發會網路平台「提點子」提案，盼國內效法澳洲建立「兒童工作證」制度，所有接觸兒少...

受李遠哲力邀返台 中研院前副院長陳長謙89歲辭世

中研院院士、中研院前副院長陳長謙，5日逝世於台北，享壽89歲。陳長謙1997年受李遠哲力邀來台服務，歷任中研院院化學研究...

不捨！中研院前副院長陳長謙院士辭世 享壽89歲

中研院6日晚間發布新聞稿表示，中研院院士陳長謙（1936-2025）今（2025）年5月5日逝世於台北，享壽89歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。