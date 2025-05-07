人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

「人工生殖法」修法一再卡關，國健署於去年12月初宣布，爭議較大的代理孕母會先脫鉤處理，先研議處理單身女性、女同志適用等有共識部分。不過，草案送入行政院等待後續審議程序，國健署一月送出的部版迄今已隔了4個月，相關進度遲未明朗，外界質疑是否一再拖延。

立法委員陳菁徽質詢「人工生殖法」的修法進度，到底脫鉤版本何時能夠送進立法院？衛福部長邱泰源回應，「人工生殖法」經過預告，也聽見各界許多聲音，對於各界的期待，衛福部將於下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。

去年在審查預算期間，衛福部原已完成包含代理孕母制度的「人工生殖法」修法草案，但最終因民進黨內部意見未能形成共識，決定將代理孕母相關內容暫時抽離，另提「脫鉤版本」修法。陳菁徽表示，脫鉤處理的話，也必須讓支持者知道法案通過後，單身女性、女同志是否適用。

陳菁徽認為，在上個會期審查預算時，衛福部扛不住外界的壓力，實際上是扛不住民進黨內部的政治壓力，最後選擇將人工生殖法進行脫鉤處理。時至今日，草案完全沒有進度。她質疑，拖這麼久不確定政府是否不支持單身女性有生孩子的權利？

陳菁徽強調，行政院政務委員陳時中曾對外表示，政府應支持單身女性的生育選擇。她也要求行政院給出明確的時程承諾，邱泰源回應，衛福部將於下個立法院會期開始之前，將人工生殖法脫鉤版本送交立法院審議。陳菁徽表示，將會持續關注修法進度，確保政府承諾的時程表，協助不孕症病患及有生育需求的民眾受惠。