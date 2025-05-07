梅爾茨當選德國總理 駐德代表處轉致賴總統賀函

德國新任總理梅爾茨宣誓就職，外交部今天代表政府致賀，並已請駐德國代表處在第一時間轉致賴總統賀函，期盼持續與德國新政府深化合作，共促印太和平穩定。

德國國會6日舉行總理投票，基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。

外交部上午發布新聞稿指出，代表政府向德國政府與人民表達誠摯祝賀，並已請駐德國代表處在第一時間轉致總統賴清德賀函，期許台德關係更加友好密切。

外交部指出，德國新政府聯合執政協議（Koalitionsvertrag）的「外交、國防政策、發展合作及人權」章節中表示，德國將與台灣持續發展關係，台灣現狀的改變僅能以和平方式進行；自由、穩定與安全的印太地區符合德國的根本利益等，相關內容充分展現德國新政府對台德關係及印太區域和平穩定的重視。

外交部強調，台灣與德國共享自由、民主、人權、法治等核心價值，期盼在既有良好基礎上，持續與德國新政府深化各領域合作關係，並共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。