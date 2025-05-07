職災重建中心改組 勞動部次長李健鴻接任董事長

職業災害預防及重建中心成立滿3年，近期進行董監事改組，董事長由勞動部次長李健鴻接任，執行長由勞動及職業安全衛生研究所長李柏昌接任。

「勞工職業災害保險及保護法」於民國111年5月1日上路施行，勞動部依法成立財團法人職業災害預防及重建中心，至今已滿3年。

職業災害預防及重建中心今天發新聞稿指出，重建中心6日召開第二屆第一次董事及監察人聯席會議，會中進行董監事改組，正式揭開新一屆任期序幕。

這次第二屆董事、監察人經勞動部遴聘，共董事15人、監察人3人， 由李健鴻擔任董事長，新任董監事涵蓋職業安全、職業衛生、勞工健康、職業傷病診治、職災勞工重建、法律及政府實務等七大領域。

職災重建中心表示，原執行長何俊傑因個人生涯規劃請辭，暫由副執行長吳政龍代理執行長職務，而這次會議中通過新任執行長人事案，由李健鴻提名李柏昌所長擔任執行長，經董事會同意後正式聘任。

根據資料，李柏昌是國立高雄應用科技大學土木工程系博士，具豐富的公職經驗，曾任勞動部職業安全衛生署副署長，為現任勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長，歷練完整，行政經驗豐富。

李健鴻表示，重建中心成立至今已屆滿三年，致力為企業及勞工提供「預防」、「保護」、「重建」3大核心業務等，未來期望提供職災預防及重建更多更有感的服務，守護並幫助職災勞工一起度過難關、健康重返職場。