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溫馨5月挺您就業！中市勞工局邀集70家企業、超過5,500個職缺招募人才

文／ 台中市政府勞工局 提供

台中市政府勞工局為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」5月系列徵才，邀集國霖機電、台灣心零售及築間餐飲等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供超過5,500個優質職缺，歡迎市民朋友踴躍參加！

求職民眾參加企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供
求職民眾參加企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供

勞工局長林淑媛表示，台灣邁入超高齡社會。根據勞動統計資料，去年台中市壯年、中高齡及高齡的勞動參與率在六都排名表現名列前茅，顯見中高齡就業需求大幅成長。為此，勞工局持續提供就業服務、職業訓練、創業資訊、就業促進課程與活動及求職者津貼補助等就業資源，助尋職者就業成功！另為協助廠商與求職者媒合就業，5月28日在豐原陽明市政大樓辦理樂齡就業月月有徵才，5月29日在三井OUTLET美食街辦理三井OUTLET品牌商聯合徵才，歡迎求職民眾把握機會。

活動現場設置中高齡諮詢專區。 圖／台中市政府勞工局 提供
活動現場設置中高齡諮詢專區。 圖／台中市政府勞工局 提供

林局長進一步表示，此次「富市台中 就業成功」5月系列徵才廣邀多元熱門產業，其中全台最大機電消防公司「國霖機電」開出薪資上看7萬1千元的資深工程師第三階職缺，智能機應用品牌「台灣心零售」提供薪資最高6萬5千元的全端工程師、APP&Web前端開發工程師職缺，而知名連鎖火鍋品牌「築間餐飲」提供薪資最高5萬8千元的區主管職缺。

求職民眾參加企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供
求職民眾參加企業說明會。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處補充，除上述2場次聯合徵才活動外，適逢5月母親節及端午節兩個節慶的到來，5月9日在北區區公所6樓禮堂辦理北區樂齡就業聯合徵才，5月17日在台中市兒童青少年福利服務中心辦理大屯區聯合徵才，及5月23日在北屯區四里聯合活動中心辦理北屯區聯合徵才；凡當日參與徵才活動的求職朋友，依各場次活動規劃兌換方式，並填寫完滿意度問卷回饋後，還可獲得神秘小禮物1份！數量有限，送完為止。

活動湧入許多市民朋友前來尋職。 圖／台中市政府勞工局 提供
活動湧入許多市民朋友前來尋職。 圖／台中市政府勞工局 提供

台中市就業服務處官網查詢:https://gov.tw/XJo
聯絡人:台中市就業服務處 許小姐
台中市就業服務處04-22289111分機36100
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