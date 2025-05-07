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兒童工作證制 衛福部擬修法

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立委范雲今與被害孩童家長、民團及王力宏前妻李靚蕾，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，補足現行不適任資料庫六大漏洞。記者張曼蘋／攝影
立委范雲今與被害孩童家長、民團及王力宏前妻李靚蕾，要求衛福部建置「兒童工作證」制度，補足現行不適任資料庫六大漏洞。記者張曼蘋／攝影

兒少性侵事件頻傳，藝人王力宏前妻李靚蕾在國發會網路平台「提點子」提案，盼國內效法澳洲建立「兒童工作證」制度，所有接觸兒少工作者應持有兒童工作證，確保無性侵害、性虐待前科。衛福部保護司說，已規畫將兒少工作證制度納入「兒童及少年權益保障法」。

李靚蕾三月十九日提案，截至昨天累積八七九二個覆議。因營隊、才藝班、家教存在三不管地帶，易滋生兒少性犯罪案件，她建議政府應參考澳洲作法，建立兒童工作證制度。衛福部保護司昨邀李靚蕾至衛福部了解主張，她在人本基金會人員陪同下前往，全程交流約二小時。

衛福部保護司科長黃瑞雯說，目前國內已有兒少工作者消極資格查核，如擔任教保員者不得有兒虐、性侵等前科，至於沒有被納入消極資格者，須思考如何畫定範圍。

衛福部保護司長張秀鴛說，從事兒少工作各職類人員，七成五需經過不適任人員資格查核，若有前科、兒虐、性侵紀錄等，不可任職。但寒暑假才藝般、營隊、私人圍棋班等主管機關較不明確情境，尚無兒童工作證機制。已規畫將兒童工作證機制納入兒少權法修正草案。

衛福部保護司去年赴澳洲考察該國制度；黃瑞雯說，澳洲凡應徵與兒少工作有關者，須申請兒童工作證，確認是否曾涉入刑案等，針對有疑義者則安排面談，證照效期為五年，任職期間若僱主發現員工性侵兒少等事件，必需向官方通報。

兒少權法 性侵 教保員 李靚蕾 衛福部

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