外籍人士交通事故漸增 監院6語言問卷調查盼查明

為瞭解近5年外籍人士交通事故漸增原因，監察委員葉大華說，將發出中文、英文、菲律賓語、印尼文、泰文、越語6語言問卷，調查外籍人士對於台灣公共運輸系統是否足夠便利、交通標誌是否需要標註英語、行人安全保障是否足夠等情況，了解實情。

葉大華今天透過新聞稿說，據交通部統計，過去5年間外籍人士在台灣發生交通事故比例持續攀升，死傷人數增幅近1倍，其中以越南及印尼籍人士受影響最深。

她表示，為深入了解外籍人士在台所遇交通困境，因此特別展開問卷調查，透過中文、英文、菲律賓語、印尼文、泰文、越語6語言問卷，邀請外籍朋友分享自身在台交通經驗與建議，收件日期自即日起至114年5月23日止。

葉大華表示，問卷涵蓋多項重要議題，包括公共運輸系統是否足夠便利、道路交通標誌是否需要標註英語、機車駕駛訓練補助計畫的推動狀況，以及行人安全保障是否足夠等，外籍朋友也可直接反映自身在台交通環境的真實感受，以作為監察院調查報告提供有關政府部門未來政策調整的重要依據。

葉大華說，問卷將採匿名方式辦理，僅作監察院調查報告參考，不會留存個人資訊，也不會提供給其他單位，期盼在台外籍人士踴躍填答問卷，各界也能放心轉請外籍朋友、移工朋友填寫，共同為改善交通安全貢獻心力。