綠色和平指漁船涉非法捕鯊無作為 漁業署：誤解了

環保組織「綠色和平」今天上午舉行記者會，指台灣籍遠洋漁船去年8月在北太平洋公海禁漁區涉非法捕鯊，漁業署卻無任何裁罰。漁業署回應，是綠色和平誤解了。

根據綠色和平揭露的資訊，去年8月4日至10日，綠色和平艦「彩虹勇士號」於北太平洋公海進行生態紀錄時，目擊4艘台籍延繩釣漁船在幼鯊生長的季節性禁漁區捕鯊，明顯違反漁船作業相關規定。

綠色和平說，「彩虹勇士號」在海上紀錄超過10小時，觀察到至少39隻鯊魚被台籍漁船捕撈，其中還有瀕危的馬加鯊，另外，對比4艘台籍漁船的卸貨紀錄，確認主要漁獲為鯊魚，證實違規捕撈是有計劃的目標性行為，非混獲意外。

綠色和平海洋專案主任黃馨儀說，漁業署在2017年就成立24小時漁業監控中心，表示會全天候監控遠洋漁船動態，防範非法漁撈。不過，綠色和平盤點漁業署2017至2025年，對季性禁止捕鯊的裁罰事件是零，漁業署空有執法工具卻不執行，公海上非法漁撈行為，只會重創台灣的國際聲譽。

漁業署副署長林頂榮告訴媒體，是綠色和平誤解了。

漁業署發布新聞稿，綠色和平組織指稱的季節性禁漁海域是自願性特定漁船禁漁區，自110年起已開放試行特定漁船於該海域捕撈鯊魚，進行科學數據蒐集，以滾動調整我國中西太平洋鯊魚管理措施。

漁業署說，近年業界迭有取消該禁漁區、禁漁期的聲浪，漁業署為持續輔導產業界依循區域性漁業管理組織（RFMOs），推動鯊魚全魚利用、鰭不離身／鰭綁身等規範，均有函告業界，同意暫時試行開放該區域供季節捕鯊組漁船作業，並要求配合RFMOs通過的鯊魚養護管理措施。

漁業署表示，將持續蒐集相關科學資料，倘無法證明綠色和平所指區域為鯊魚的育成場，在中西太平洋漁業委員會（WCPFC）針對鯊魚養護管理訂定禁漁區及禁漁期措施前，考慮回歸目前規範，不針對鯊魚的漁期、漁區多做限制。

黃馨儀提出3點呼籲，希望漁業署針對非法捕撈能有系統性的查核，有效執法；其次，公開漁船軌跡，讓第3方協助監查；同時仿效國外，建立電子觀察員制度，可即時掌握漁船非法行為。

漁業署說，目前有關太平洋海域禁捕鯊魚種類，除國際漁業管理組織（WCPFC及IATTC）規範禁止捕撈的污斑白眼鮫（花鯊）、平滑白眼鮫（黑鯊）及蝠魟屬及鬼蝠魟屬等物種之外，我國自發性禁捕的鯊魚種類尚有鯨鯊、象鮫、巨口鯊及大白鯊；透過電子漁獲回報系統（ELB）及漁船監控系統（VMS），掌握我國籍漁船在公海進行漁撈作業的情況。

林頂榮說，漁船有各自商業機密，不適合對外提供相關航行軌跡，至於電子觀察員制度，漁業署已研議中。