藍瓶美學靈魂建築師芦沢啓治登台 台南講座探索誠實設計

什麼是誠實設計？這句聽來簡單的問題，是設計師芦沢啓治在5月2日台南平實城市願景館舉行的講座中，留給與會者最深刻的回響。他說：「誠實設計不是風格，也不是手法，它來自於對材料的尊重，對人的回應。」

芦沢啓治親臨台南平實特區，與聽眾分享其設計哲學。 圖／聯碩地產提供

這場由國城建設主辦的《芦沢啓治 國際美學人文講座》，吸引許多建築、設計界產業人士、教授、學生參與。活動同步開展的《誠實設計 芦沢啓治美學特展》即日起展出至5月29日，免費開放民眾參觀，展區聚焦家具與空間語彙，並融入芦沢啓治多年以來的設計作品與理念。

「誠實設計」的難題：越簡單，越困難

芦沢啓治擅長在極簡中找到詩意，從建築、室內、家具到產品設計皆有代表作，包括名古屋 Blue Bottle、東京 TRUNK（Hotel）YOYOGI PARK，以及與 Karimoku Case 合作的系列家具。他強調：「誠實設計不是去創造一種新形式，而是去理解使用的行為、材料的語言，讓設計回歸它本來該是的樣子。」

名古屋 BlueBottle藍瓶咖啡（芦沢啓治業績作品）。 圖／聯碩地產提供

他也談到，當代設計容易受到「潮流」影響，不斷地追新、變換風格，「但誠實設計其實是站在那裡、不動的。就像家裡的那把剪刀，用了二十年，也從不需要更新設計。」這不只是工藝技術的問題，更是思維與判斷，「最難的其實是『什麼不做』，做設計的第一步，是先把不必要的東西拿掉。」

從日本到台灣，他想設計可以「被使用」

有趣的是，芦沢啓治近期在台灣也有作品呈現。台北米其林高端料理餐廳 Logy Taipei的空間設計便由他操刀，與丹麥Norm Architects 合作，搭配 Karimoku 家具，以柔和光線、溫潤木質與留白動線營造低限寧靜，體現誠實設計如何落實在餐飲空間的每個細節中。

「誠實設計 芦沢啓治美學特展」目前正於座落平實公園旁的「平實城市願景館」展出。 圖／聯碩地產提供

如今，他首次參與台灣住宅開發案，也就是國城建設即將於台南平實重劃區推出的新案，擔任公共設施設計者。他指出，集合住宅的公設常淪為「展示品」，過度裝修卻少被真正使用，因此這次他希望以一種「人會用得到、用得舒服、能夠留下來」的視角出發。他強調，即使是公設空間，也應是人願意停留、感受、與材料對話的場域，而非展示品。

國城建設：讓設計先於建案，說一場生活的話

這場講座與展覽，雖由國城建設與聯碩地產行銷團隊主辦，卻未見任何建案銷售訊息，而是選擇以設計對話與文化溝通為開場。國城建設近年積極參與南台灣都市更新與公辦重劃，包括高雄捷運 O13、Y10 聯開案、鳳山都更好、嘉義都更好等指標開發，事業版圖從住宅延伸至政府主導之大型開發案。

座談當日特展現場出席踴躍，芦沢啓治與設計相關領域人士深入交流。 圖／聯碩地產提供

此次於台南東區平實重劃區攜手日本建築師芦沢啓治舉辦展覽與講座，則進一步體現其品牌理念，以建築回應土地價值、以設計連結理想生活。透過展場中對「誠實、純粹、有溫度」的空間呈現，國城希望與民眾共同思考：一棟建築，是否能承載更貼近人與環境的生活方式？這正是他們選擇與芦沢啓治合作的初衷。

誠實設計 芦沢啓治美學特展

展覽時間：即日起至 05.29

展覽地點：平實城市願景館

台南東區後甲二路 X平實二街

預約參觀：06-273-8888

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