防才藝班、營隊性侵案 兒童工作證將納兒少法修法草案

兒虐、兒少性侵事件屢次登上新聞版面，有民眾在國發會公共政策網路倡議平台「提點子」提案，要求國內建立「兒童工作證制度」，任何接觸兒少的工作者，應持有兒童工作證，確保無性侵害、性虐待前科。立委范雲今天就新北市才藝班性侵案舉行記者會，也呼籲建立兒少工作證制度。衛福部保護司指出，已研擬將兒少工作證制度納入目前正在修法作業中的「兒童及少年權益保障法」。

民眾以「沉靚時間」為暱稱，3月19日在國發會網路平台提案，不到一個月就通過門檻，截至今日累積8792個覆議。提案內容建議政府參考澳洲運行25年「兒童工作證制度」，並點出目前良民證無緩刑紀錄，不適任教師仍有漏洞，有前科狼師反覆侵害學生，營隊、才藝班、家教等存在三不管地帶，容易滋生兒少性犯罪案件。

衛福部保護司與該提案民眾聯繫，今天將聽取詳細意見。衛福部保護司長張秀鴛指出，教育、社福等場域，從事兒少工作各職類人員，有75%需要經過不適任人員資格查核，若有前科、兒虐、性侵紀錄等，則不能任職。不過，在寒暑假才藝般、營隊、私人圍棋班等主管機關較不明確的單位，確實沒有兒童工作證機制，現行做法是家長如有疑義時，可要求教師提供良民證，其中會有狼師、性侵等紀錄。

張秀鴛說，目前兒少權法正在修法作業中，尚未報送行政院，已規畫將兒童工作證機制納入修正草案，不過，相關細節仍須與各界進一步討論，例如採實體卡片發放或網路申請換發，各項兒童工作目的事業主管機關定義也需要盤點，衛福部保護司去年已赴澳洲考察該國制度，預計在草案報院前，將兒童工作證制度納入。

衛福部保護司科長黃瑞雯說，澳洲新南威爾斯州採取嚴謹的兒童工作證制度，凡應徵與兒少工作有關者，就必須申請線上申請而通工作證，由審核單位確認該員過去是否曾經涉入刑案等「黑歷史」，且針對有疑義者，還會安排面談，證照核發後，效期為5年，任職期間若僱主發現該員工性侵兒少等不當對待事件，依法也有義務要向官方通報。

黃瑞雯說，轄內每7名成人，即有1人必須申請兒童工作證才能任職，審核單位則聘用多達200位工作人員負責審核工作，澳洲做法是核發一串數位證號給民眾，且對雇主也課以相當程度的責任；針對家教則未強制納入需持有兒童工作證才能任職，原因是家教地下經濟廣大難以盤查，不過，因該國兒童工作證是申請制，許多家長會主動要求家教人員出示，可達到「市場機制」約束效果。