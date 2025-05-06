快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

台鐵漲價增花東負擔 卓揆允東部優惠票價、加開南迴班次

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明交通建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明交通建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委黃建賓今日質詢，表示東部交通建設長年落後西部，如今票價調漲恐又加重花東居民負擔，要求中央必須在調漲前推出花東優惠票價，並研議加開南迴早晚班次。行政院長卓榮泰允諾會在調漲前確定優惠方案，交通部長陳世凱也承諾會研議調整南迴班次。

黃建賓指出，根據媒體揭露，交通部目前規劃的花東專屬優惠方案只有會員點數加倍，等於只有2%折扣金，若用台北到台東來回自強號票價計算，只能折扣約19元，跟來回票價調漲306元相比，根本是杯水車薪，另對於許多不會使用智慧型手機的年長者而言，會員制優惠更恐怕看得到吃不到。

黃建賓強調，他不斷爭取花東專屬優惠票價跟折扣，就是因為東部的交通選擇及安全性，都比西部更為不足，結果票價卻漲得跟西部一樣貴，「要東部人怎麼接受？」他已多次要求中央研議花東基金專款專用補貼，除獲得國發會主委及交通部長認同，連民進黨立委也呼應此方向，但交通部卻沒有任何具體作為。

黃建賓提出兩點要求，第一，交通部必須要在台鐵新票價上路前，規劃好花東優惠票價方案，並研議直接補貼或折扣方式，而不是只有會員制點數優惠。第二，交通部必須立刻與國發會開會研商花東基金補貼事宜，並進行提案申請，作為穩定財源。

陳世凱回應：花東會員制點數加倍，有可能是4倍、5倍，會對花東多一些優惠，平日優惠也會更多。卓榮泰表示，如果真只有2%優惠票價，「不要說委員，我也覺得難以接受」，並保證交通部一定會在調價前確定花東優惠方案且開始適用。

黃建賓要求交通部，必須增加台東往返高雄的清晨與深夜班次，讓民眾無論到高雄就醫、讀書、工作，都能當日來回，減少交通時間及衍生住宿成本，照顧台東人行的正義。對此，陳世凱承諾，這個部份的需求確實存在，會研議來調整班次，南迴軌道建設也一樣會往持續前推進。

交通部長 台鐵 票價

延伸閱讀

賴總統稱匯率不成關稅談判範圍 卓榮泰：未來不敢斷言

傳為大罷免改組戰鬥內閣 卓揆：政院業務從不涉罷免

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

東部實彈演習影響鬼頭刀魚汛 卓榮泰：檢討並落實賠償

相關新聞

世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

由世界新聞媒體協會（ＷＡＮ｜ＩＦＲＡ）主辦二○二五世界數位媒體大賽，五日於波蘭克拉科夫年會揭曉；聯合報系榮獲「最佳ＡＩ營...

台鐵漲價增花東負擔 卓揆允東部優惠票價、加開南迴班次

國民黨立委黃建賓今日質詢，表示東部交通建設長年落後西部，如今票價調漲恐又加重花東居民負擔，要求中央必須在調漲前推出花東優...

楊金龍喊話後 新台幣匯價今再上演30元關卡保衛戰

新台幣兌美元連續2天大幅升值，5月5日央行總裁楊金龍與總統賴清德先後出面喊話，希望失序情況「到此為止」，但夜間匯率的場外報價平台的匯價仍一度觸及28.812元。今日開盤後，以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分，一度升至29.988，但之後又拉回30元關卡之上，一度回到30.1。至上午10時左右，匯價在30.055元浮動，市場預期今日央行將再展開30元的關卡保衛戰。...

照片看歷史／1955年伊拉克下院議長訪台「支持中華民國」

1955年5月6日，伊拉克下院議長賈瑪黎由菲律賓馬尼拉乘民航隊班機抵台訪問3天，賈瑪黎在機場接受記者訪問表示，中伊人民擁有悠久之友好關係，賈瑪黎下機時，我方政府以禮砲19響歡迎，賈瑪黎下機後，與歡迎人士寒喧，並接受旅台唯一伊拉克僑民凱勃克（Aibert D. Habkak）夫婦獻花致敬。

不只網銀狂當機 內政部官網也傳「這原因」連線異常

不只民眾瘋搶便宜的美元與日圓，造成多家網路銀行出現「塞車」情形，內政部官網也出現連線異常。內政部指出，上午8時50分起，...

世界新聞自由日 馬爾地夫總統讓記者問到飽

馬爾地夫總統辦公室四日聲明，總統穆伊祖三日召開約十五小時「馬拉松式」記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基之前寫下的記者會時長紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。