府：美眾院通過友台法案 彰顯對台支持

總統府發言人郭雅慧今天說，美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」及「台灣保證實施法案」，不僅彰顯國際對聯合國2758號決議原意的正確認識，展現支持台灣民主價值與國際參與的堅定立場，也凸顯美國進一步深化台美關係的積極作為。

郭雅慧透過總統府發言人臉書表示，美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」及「台灣保證實施法案」，駁斥中國曲解聯合國2758號決議文內涵，強調決議未處理台灣代表權問題，以及授權國務院定期檢視與台交往限制。她說，誠摯感謝美國眾議院跨黨派長期對台灣的支持。

總統府表示，「台灣國際團結法案」明確指出聯合國2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。法案更要求美國在各國際組織的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。「台灣保證實施法案」則授權國務院定期檢視對台交往準則，並向國會提出解除自我限制的計畫。

郭雅慧表示，美國聯邦眾院通過這2項法案，不僅彰顯國際社會對聯合國決議原意的正確認識，更展現支持台灣民主價值與國際參與的堅定立場，也凸顯美國進一步深化台美關係的積極作為。

她說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣將持續強化與美國國會、行政部門，以及其他理念相近國家各層面的合作關係，捍衛民主、自由與人權等普世價值，共同為印太區域的和平穩定與福祉做出貢獻。