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教廷跨宗教對話部副秘書長訪台 出席跨宗教研討會

中央社／ 台北6日電

友邦教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父訪台，並出席跨宗教研討會。外交部今天表示，鮑霖神父再度訪台，彰顯台灣與梵蒂岡攜手推動跨宗教交流，樂見台梵持續合作。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀於業務簡報表示，教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Father Paulin Kubuya）於1日至11日訪台，期間將出席7日至9日於國家圖書館舉辦的「神」與「道」國際研討會，並將拜會佛光山及台灣一貫道總會等宗教代表，盼進一步促進教廷與台灣宗教界的跨宗教對話及合作，外交部表達誠摯歡迎。

黃鈞耀說明，鮑霖神父曾在台灣傳教20多年，曾於輔仁大學任教，並在去年3月首度以教廷跨宗教對話部副秘書長身分訪台。

黃鈞耀強調，今年鮑霖神父再度訪台，參加跨宗教研討會，彰顯台灣與梵蒂岡攜手推動跨宗教交流，雙方共享宗教自由的普世價值。外交部樂見台梵在各項跨宗教交流與對話上的持續合作。

外交部 教廷 神父

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