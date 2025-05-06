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台視障跑者首征布拉格馬拉松 提升運動平權能見度

中央社／ 布拉格5日專電

台灣視障跑者團「盲人環台為公益而跑協會」首次出國參加體育盛事，在捷克布拉格完成42.195公里的全馬比賽，視障跑者穿藍白紅國旗衣、披國旗參賽，提升台灣在運動平權的國際能見度。

「盲人環台為公益而跑協會」首次率團出國參賽，4日參與一年一度的布拉格國際馬拉松，在5名陪跑員的陪伴下，5名視障者完成42.195公里的全馬比賽。

盲人環台協會告訴中央社記者表示，「這次帶領視障朋友參加國際馬拉松，向世界展現台灣的文化價值，以及推動運動平權，讓社會認識到視障者同樣能完成馬拉松這種高強度的挑戰」。

協會表示，跑者從布拉格舊城廣場出發，穿越查理大橋，沿河道繞行2圈。雖然路線充滿挑戰，但視障跑者皆經過充分訓練，花費約6小時完賽，跑步過程國旗飄揚，象徵台灣精神勇敢前行。

今年首次海外參賽、70歲的視障跑者吳春成分享，他在60歲退休後，才開始接觸跑步，至今已練跑10年。過去他參加過無數場馬拉松比賽，包括台北馬、高雄馬，也曾經從台中港跑到花蓮港等，甚至完成環台壯舉。

吳春成分享，平時在教練帶領下，他每日練跑「一馬」（42.195公里），有時甚至超過50公里。他形容，跑步讓他如車子般重啟，「把剩下的那點油膏再重新燃起」，如同給他第二次生命。對於這次來布拉格參賽，他表示很高興與感謝。

陪跑者蔡文雅分享，過去她曾在美國參加「地表最長馬拉松」3100英里賽事，創下多項令人矚目的紀錄，啟發她將自身經驗轉化為對社會的貢獻。此外，在參加盲人環台活動，蔡文雅感受到視障者跨出第一步的困難，這也激發她投入陪跑志工，協助視障者參與運動。

蔡文雅強調，陪跑的核心是尊重與同理，無論是速度還是節奏，都要以視障者為主，不能急躁、強拉，特別在上下街道、面對不平的地面，更需謹慎提醒。

蔡文雅表示，尤其這次在布拉格參賽，石頭路與坑洞比台灣更多，對視障者來說是額外挑戰，因此她希望每步都踏得穩健，順利完賽。

「盲人環台為公益而跑協會」3日也在舊城廣場舉辦盲跑體驗，吸引各國遊客與台灣僑胞參加。參與者被布蒙住眼睛，在陪跑者的扶持下短跑數公尺，藉此感受視障者的困境。一位西班牙遊客表示，「這種感覺真的很不可思議，也很讓人害怕，是一種難以言喻的體驗」。

協會也在現場拉起「布拉格馬拉松外交協奏曲」布條，並在廣場上唱跳改編版的Team Taiwan應援曲，氣氛活潑。

視障者 馬拉松

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