駐芝加哥官員：聯大與世衛決議遭誤解 台應參與WHA

美國伊利諾州「每日前鋒報」今天刊登駐芝加哥辦事處長類延峰的專文，呼籲美國及伊州友人支持台灣爭取參加世界衛生組織相關倡議及會議，反對錯誤解讀聯合國大會第2758號決議，及世界衛生大會第25.1號決議。

每日前鋒報（Daily Herald）5日刊登類延峰專文指出，健康是基本人權，也是普世價值。健康權益的改善可提升福祉、強化國家穩定及有助全球安全。前鋒報讀者曾投書，在國際衛生機構如「世界衛生組織」（WHO）協助下，全球共同努力防止疾病傳播，數百萬計生命深受影響。因此美國確保WHO能擁有台灣這樣可靠的夥伴、讓台灣參與貢獻專業及經驗至關重要。

第77屆世界衛生大會，WHO通過2025至2028年第14個「總體施政規劃」，其中包含提升衛生服務覆蓋率和財務保護，促進全民均健的策略目標。台灣在這些方面展現卓越成就，提供與美國及伊州公共衛生利益相互一致的寶貴見解。

台灣「全民健康保險」自1995年起，迄今納保率超過99.9%，是公平、高效醫療照護典範。即使在人口老化挑戰下，制度依然展現可持續性及彈性，確保財務穩定，這也是美國醫療政策面臨的挑戰。台灣連續7年獲得「全球健康照護指標」評鑑第一，突顯醫療管理的強項。

類延峰表示，除了國內醫衛倡議，台灣也積極推動全球健康事務，符合美國長期以來所提倡的。疫情期間，台灣向全球提供關鍵醫療物資及專業知識，展現對國際合作的承諾。實現全民健康覆蓋的經驗，也替各國提供寶貴借鏡、強化WHO強健全球醫療體系的目標。

在數位健康領域，台灣整合尖端科技提升醫療服務領先群雄。健保雲端系統提供資料快速交換，人工智慧輔助健康照料服務也提升病患治療成果，「健康存摺」等數位工具讓民眾掌握個人健康狀況，這些都與WHO的全球數位健康策略及美國的健康事務高度契合。

他指出，台灣被排除於WHO之外，並非基於任何健康理由，而是政治干預。聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議一再被錯誤解讀，導致台灣無法參與WHO。實際上，2項決議均未提及台灣，也未授權北京代表台灣參與WHO。

對美國與伊利諾州而言，支持台灣參與WHO不僅出於公平正義，更是強化全球健康安全、捍衛民主價值的戰略作為。許多芝加哥與伊州居民自去年起在「波蘭憲法日」遊行支持台灣參與WHO，為了正義緣由發聲，台灣深表感謝。

類延峰說，WHO應採取包容與務實方式，讓台灣充分參與國際健康事務。美國若能持續為台發聲，不僅將強化WHO憲章的「健康是基本人權」理念，也符合聯合國永續發展目標提倡的普及性與合作精神。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在日內瓦舉行，台灣已準備好與國際社會攜手合作，打造無國界健康未來。伊州與美國人民應撥亂反正、支持台灣在WHO相關討論、機制及倡議獲得應有地位及參與權，特別在全球共同應對未來健康危機及疫情的關鍵時刻。