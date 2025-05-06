世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

由世界新聞媒體協會（ＷＡＮ｜ＩＦＲＡ）主辦二○二五世界數位媒體大賽，五日於波蘭克拉科夫年會揭曉；聯合報系榮獲「最佳ＡＩ營收策略應用」全球金獎，此獎項為全球新聞出版領域最高榮譽之一。

ＷＡＮ｜ＩＦＲＡ全球大獎由來自歐洲、美洲、亞洲、非洲及南亞五大區域的金獎得主共同角逐，最終由聯合報系脫穎而出，評審團給予聯合報的策略方案極高評價。

社長游美月：彰顯聯合報創新實力

聯合報系是本屆唯一來自台灣獲此殊榮的新聞媒體機構，頒獎現場由聯合報社長游美月與聯合線上執行長孫志華代表上台領獎，游美月表示，聯合報團隊靠著同仁近年來在數位轉型上的努力，獲得國際肯定，彰顯台灣新聞媒體在全球數位轉型與ＡＩ應用上的創新實力。

聯合報獲獎專案名為《ＡＩ引爆三大成長動能：透過廣告營收增長、新聞創新與平台互動提升整體效益》，展現了一套全面整合的ＡＩ賦能營收策略，將人工智慧深入應用於多個業務領域。

聯合報系表示：「全球金獎不僅是我們在人工智慧與營運策略創新上的肯定，更是數據、內容、產品與業務團隊跨部門協作的成果。我們為團隊感到驕傲，也更有動力持續突破自我、引領媒體未來。」

此次全球金獎是聯合報系繼二○二四年世界數位媒體大獎中榮獲「最佳數位訂閱與讀者收益策略」全球及亞洲金獎、二○二五年亞洲數位媒體大獎中勇奪二金一銀後的又一重大榮耀。這也是聯合報系連續四年在全球兩大媒體協會組織（ＩＮＭＡ及ＷＡＮ｜ＩＦＲＡ）媒體數位創作上贏得大獎。

近年來，聯合報系持續投入技術創新，致力於透過ＡＩ與數據驅動的策略強化內容價值、提升讀者連結與實現永續營運，並屢獲國際獎項肯定。本次全球金獎，不僅鞏固了品牌於國際新聞出版業的地位，也大大鼓舞團隊士氣。

今年聯合報系共入圍兩項世界數位媒體大獎，包括最佳ＡＩ營收策略應用及最佳ＡＩ新聞室運用，同樣入圍的國際媒體包括英國金融時報、阿根廷的La Nacion、挪威Schibsted及印度The Hindu，最後聯合報系以「最佳ＡＩ營收策略應用」奪下全球金獎。

ＷＡＮ｜ＩＦＲＡ為全球最大新聞媒體組織，代表來自一二○個國家、逾三千家新聞出版以及科技企業。